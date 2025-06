Último Pique é bicampeão da Copa de Futsal Feminino

Nei José Sant’Anna





A equipe Último Pique conquistou o bicampeonato da Copa Popular de Futsal Feminino neste domingo (22), vencendo na final o Maria Futsal por 5 a 3 no ginásio do Teatrão, na Vila Industrial.

Esta foi a terceira edição do torneio promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.

Destaque da partida para a atleta Tatiane Nepomuceno, que marcou 3 gols. Os demais gols da equipe campeã foram marcados por Karina Gonçalves e Nayara Carvalho. Para o Maria Futsal, marcaram Angélica Ferreira, Ingrid Dousseau e Nathaly Pereira.

O time Maria Futsal conquistou o vice-campeonato

Na disputa de terceiro lugar, o Feras venceu o Girls United por 3 a 1 e conquistou a medalha de bronze.

Após as partidas houve a cerimônia de premiação, com a entrega de troféus e medalhas para as três primeiras colocadas e aos destaques individuais do torneio.

O time Feras terminou na terceira colocação

A artilheira da competição foi a atleta Pâmella Pereira, do time Feras, que marcou 24 gols. A melhor defesa também foi do Feras, com 17 gols sofridos, e a melhor treinadora Luciana, do campeão Último Pique.



