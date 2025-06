Ubatuba é bicampeã nos Jogos Abertos da Juventude – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Rosi Masiero Secretaria de Manutenção da Cidade Nos dias 18, 19 e 20 de junho, das 8h às 16h, a rua Nove (trecho pavimentado com bloquetes), do acesso para o Bairro Vertentes do Jaguari estará totalmente interditada. Durante a realização do serviço não terá outra opção de saída e entrada para o local. Os […]