Tiro de Guerra recebe a visita do General Igor Lessa Pasinato

Na manhã desta terça-feira (24), o Tiro de Guerra de São José dos Campos recebeu a visita do General de Brigada Igor Lessa Pasinato, Comandante da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, sediada em Caçapava (SP). A visita fez parte da inspeção técnica anual realizada pelo Exército Brasileiro.

O objetivo do encontro foi avaliar de perto as atividades desenvolvidas pelos atiradores e pela equipe de instrução, além de verificar os procedimentos administrativos, operacionais e de formação cívico-militar conduzidos no âmbito do Tiro de Guerra.

Durante a visita o General destacou a importância da parceria entre o Exército e a Prefeitura de São José dos Campos, ressaltando o papel do Tiro de Guerra como elo de integração entre a Força Terrestre e a sociedade local.

“O Tiro de Guerra está muito bem cuidado, bem organizado e muito bem apoiado pela Prefeitura de São José dos Campos. Isso foi o que mais me chamou a atenção nessa inspeção. Todo ano uma equipe é escalada para vir e acompanhar de perto o trabalho realizado aqui”, afirmou o General Pasinato.

A visita fortalece os laços institucionais entre o Exército Brasileiro e o município, reforçando o compromisso da Administração Pública com a formação de jovens cidadãos preparados para servir à pátria com responsabilidade, disciplina e civismo.



