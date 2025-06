Secretaria de Cuidado e Proteção Animal reforça lei que proíbe fogos com estampido

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Cuidado e Proteção Animal (Secupa), reforça o cumprimento da Lei Estadual 13.235/2024, que proíbe o uso de fogos de artifício com barulho em toda a Paraíba. De acordo com especialistas, o som estridente pode causar grande desconforto em crianças, idosos e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de ser extremamente prejudicial para animais de estimação, como cães e gatos.

Para o secretário de Cuidado e Proteção Animal da Capital, Guga Pet, a lei representa um avanço no bem-estar animal, já que o ruído elevado pode desencadear crises de ansiedade, estresse, pânico e, em casos extremos, até problemas de saúde mais graves. “Os fogos são bonitos, mas não podemos permitir que nosso momento de alegria cause sofrimento aos animais, que têm alta sensibilidade a barulhos”, destacou.

O médico veterinário Jefferson Coutinho alertou para os riscos que os fogos representam à saúde dos pets e orientou como minimizar os efeitos. “Os principais impactos são estresse agudo, taquicardia, tentativas de fuga, distúrbios digestivos e até convulsões. Para protegê-los, os tutores devem criar um ambiente seguro e denunciar qualquer violação da lei, que proíbe fogos com estampido”, disse.

A Secupa está comprometida em conscientizar a população sobre o tema e ressalta que pequenas mudanças de hábitos podem fazer grande diferença na qualidade de vida dos animais.

Como denunciar – Em caso de descumprimento da lei, a população pode acionar a Polícia Militar, através do 190, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), no telefone (83) 3218-5606 e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam), através do número 3213-7012.