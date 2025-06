Sebrae oferece capacitações gratuitas em vendas online – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Os empreendedores de Ubatuba têm à disposição duas oportunidades de qualificação 100% online e gratuita oferecidas pelo Sebrae em parceria com plataformas digitais. As capacitações têm como foco ampliar a presença digital, alavancar vendas e fortalecer a atuação de micro e pequenas empresas (MPEs) no ambiente online.

De 30 de junho a 4 de julho, a plataforma EAD do Sebrae oferece a Imersão Empreendedora em IA, uma jornada prática de cinco dias desenvolvida em parceria com Google, Alura e com apoio da Samsung.

Voltada para quem deseja otimizar a presença digital e atrair clientes com o apoio da inteligência artificial, a capacitação ensina o uso de ferramentas como Google Maps, Business Profile e Gemini (IA generativa).

O curso inclui videoaulas diárias e um projeto final com premiação patrocinada pela Samsung.

O conteúdo começa com um encontro ao vivo no dia 30/06, às 19h30, e segue com aulas diárias até 04/07.

Inscrições abertas até 30/06:

Link: sebrae.com.br/imersao-empreendedora-em-ia

Também está disponível a Trilha de Capacitação Shopee, ideal para quem quer começar a vender pela internet com segurança e estratégia. Composta por cinco módulos, a trilha foi desenvolvida por especialistas do Sebrae e da própria Shopee, ensinando desde a criação da loja até as melhores práticas de vendas no marketplace.

O curso é autoinstrucional, ou seja, pode ser feito no tempo do empreendedor, de qualquer lugar. Novas etapas serão lançadas em breve, voltadas para quem já vende online e deseja otimizar resultados.

Link: sebrae.com.br/parceriashopee

As capacitações são parte da estratégia do Sebrae de preparar os pequenos negócios para os desafios do mercado digital.

O Sebrae Aqui Ubatuba, localizado no Supermercado Shibata, realiza atendimento presencial das 9h às 16h (de segunda à sexta-feira). Os cursos e a apresentação são gratuitos e as vagas são limitadas. Mais informações através do telefone (12)38324402 (WhatsApp) ou e-mail: [email protected]