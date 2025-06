Saúde promove capacitação com foco em ética no SUS – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria Municipal de Saúde de Ubatuba realiza, nesta terça-feira, 24 , uma capacitação voltada aos membros do Conselho Municipal de Saúde (Comus) a respeito da Ética no SUS. A atividade também terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Ubatuba no YouTube.O evento acontece partir das 18h, na sala de reuniões da ACIU.

A capacitação tem como objetivo fortalecer a atuação e conhecimento do Conselho e aprofundar os debates sobre ética na saúde pública e na sociedade em geral.

A programação conta com duas palestrantes de destaque: a enfermeira Aretha Amaral, mestre em Epidemiologia pela USP e autora de livros técnicos voltados à enfermagem, e a assistente social Anihelen Prado, mestre em Serviço Social e com ampla experiência no judiciário e nas áreas da saúde e cultura.

“A capacitação contínua é essencial para que possamos exercer nossa função com responsabilidade e compromisso. O Conselho de Saúde tem um papel fundamental na fiscalização e no aprimoramento das políticas públicas, e estar preparado é parte do nosso dever com a população de Ubatuba”, destacou a conselheira Silvia Tenório.