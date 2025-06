Processo seletivo para cursos técnicos: veja a convocação para bancas de heteroidentificação – IFSP

Candidatos autodeclarados pretos e pardos devem comparecer à banca presencial no campus de inscrição

Candidatos pretos e pardos devem comparecer presencialmente no campus em que se inscreveram; indígenas não participam da banca, mas devem apresentar documentação comprobatória na matrícula

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) publicou a convocação para as bancas de heteroidentificação destinadas aos candidatos autodeclarados pretos e pardos do processo seletivo dos cursos técnicos para o segundo semestre de 2025. A participação na banca é obrigatória e será realizada de forma presencial, no campus onde o candidato realizou a inscrição.

De acordo com o Edital n.º 86/2025 e suas atualizações, os candidatos indígenas não participarão da banca de heteroidentificação. A comprovação da condição de pessoa indígena ocorrerá no ato da matrícula, mediante apresentação do Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) ou da Declaração de Pertencimento à Comunidade Indígena, assinada por uma liderança da comunidade e por representante da Funai, conforme previsto no edital.

O IFSP também publicou a Portaria n.º 5662/2025, de 18 de junho, que regulamenta os procedimentos das bancas de heteroidentificação, bem como a Portaria n.º 5666/2025, de 23 de junho, que altera pontos da portaria anterior.

A publicação da Errata n.º 08/2025 traz uma alteração no cronograma: as bancas de heteroidentificação, que seriam realizadas entre os dias 24 e 26 de junho de 2025, foram prorrogadas e ocorrerão de 24 a 27 de junho de 2025. Os candidatos devem estar atentos às informações atualizadas, consultando a data, o horário e o local específicos de sua avaliação na convocação, disponível na página do processo seletivo.

No dia da banca, será exigida a apresentação de documento de identificação original com foto. O campus fornecerá um atestado de comparecimento aos candidatos que necessitarem justificar sua ausência em atividades no mesmo horário da banca.

As bancas de heteroidentificação são procedimentos obrigatórios complementares à autodeclaração, previstas na Lei nº 12.711/2012, alterada pela Lei nº 14.723/2023, que regulamentam as ações afirmativas para o ingresso na educação pública federal.

Os candidatos podem conferir mais informações sobre o funcionamento das bancas no vídeo publicado pelo IFSP: Acesse aqui.

Todos os detalhes e documentos oficiais estão disponíveis na página do processo seletivo👉 Acesse aqui