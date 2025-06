Prefeitura inaugura Sala do Empreendedor na Feira de São Cristóvão nesta quarta-feira  – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nova Sala permitirá emitir documentos, parcelar dívidas e abrir e dar baixa em MEI – Roberto Moreyra/SMTE

A Feira de São Cristóvão, templo das tradições nordestinas, vai ganhar uma Sala do Empreendedor. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), em parceria com o Sebrae-RJ, inaugura, nesta quarta-feira (25/6), o novo espaço de atendimento aos empreendedores e empreendedoras da cidade. Além de poder abrir e dar baixa em MEI, será possível emitir DAS, fazer alterações cadastrais e parcelamento de dívidas, entre outros serviços. Tudo de forma gratuita. Mas importante: será necessário, antes, fazer agendamento para utilizar os serviços da SMTE na nova Sala do Empreendedor. O funcionamento da sala é de terça-feira a sexta-feira, das 10h às 17h.

– A Feira de São Cristóvão recebe mais de 400 mil visitantes por mês e conta com mais de 1.500 trabalhadores diretos e indiretos. Com a nova Sala do Empreendedor, a Prefeitura dá mais um passo no fortalecimento do empreendedorismo carioca e na valorização desse patrimônio imaterial que é um dos maiores símbolos da cultura nordestina no Rio. Na Sala do Empreendedor, uma ação da Prefeitura em parceria com o Sebrae-RJ, o contribuinte poderá criar seu MEI, negociar e parcelar dívidas, tirar dúvidas sobre o seu negócio e receber cursos gratuitos para seu aperfeiçoamento – explicou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Além de São Cristóvão, há outras quatro Salas do Empreendedor em funcionamento na cidade. Duas no Centro do Rio, uma em Santa Cruz, na Zona Oeste, e uma na Ilha do Governador, na Zona Norte. Nos dias 16 e 21 de maio, foram inauguradas salas no CIAD (Avenida Presidente Vargas, 1.997) e na UDES (Praça da República, 139, Campo de Santana). E, no dia 28 de maio, foi a vez da Central do Trabalhador de Santa Cruz (Rua Lopes Moura, 58) ganhar uma unidade. A Sala do Empreendedor da Ilha do Governador, também em atividade, fica na Estrada do Dendê, 2.080.

Serviço

Inauguração da Sala do Empreendedor em São Cristóvão

Local: Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas

End: Campo de São Cristóvão, sem número

Dia: 25/6

Hora: 20h