Prefeitura de Sorocaba realiza a entrega de pavimentação asfáltica no Júlio de Mesquita nesta segunda-feira (23) – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo) realizou a entrega, nesta segunda-feira (23), das obras de pavimentação asfáltica e iluminação viária na Avenida Domingos de Martins Vieira e da Rua Manoel Martins, no bairro Júlio de Mesquita Filho, na Zona Oeste.

Os trechos com as melhorias estão localizados próximos ao Ecoponto e à Escola Municipal “Luis Almeida Marins” e facilitam o acesso dos moradores ao bairro vizinho, Wanel Ville IV, abrindo uma nova via alternativa.

Estiveram presentes no ato da entrega o prefeito Rodrigo Manga, os secretários da Serpo, Darwin de Almeida Rosa; de Mobilidade (Semob), Carlos Eduardo Pasquini; de Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Semepp), Fernando Marques; de Segurança Urbana (Sesu), João Alberto Corrêa Maia; do Gabinete Central (SGC) e ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno; da Secretaria da Mulher (Semul), Rosângela Perecini; além do vereador Cláudio Sorocaba, de outros convidados e moradores locais.

Na oportunidade, o público ainda teve acesso a serviços, como aferição de pressão e exames de glicemia, providenciado pela Secretaria da Saúde (SES); campanha educativa ambiental com entrega de mudas e exposição de réplicas de animais, pela Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema); e Sine Móvel, pela Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert).

“É uma alegria estar aqui hoje e quero parabenizar a todos os secretários pelo trabalho, que tem um papel importante no crescimento e desenvolvimento do nosso município. É graças ao seu trabalho e dedicação, bem como de suas equipes de servidores que devemos o fato de Sorocaba ter passado de um grande potencial ao que é hoje, uma potência, amplamente reconhecida”, pontuou o prefeito Rodrigo Manga.

“Trata-se de uma obra importante e que vai impactar muito positivamente a questão da mobilidade. Foram 7 mil metros quadrados de pavimento, 900 metros de galerias de águas pluviais, toda a iluminação em LED foi feita também. Agora é cuidar e zelar pela manutenção da área, com apoio dos moradores”, afirmou o secretário da Serpo, Darwin de Almeida.

Na mesma ação, também foi feita a entrega, para feirantes, do selo “Amigo da Feira Legal”, que se trata de um termo de permissão que os habilita a realizar a atividade comercial ou a renovar essa documentação. “É mais um impulso para a economia local e ajuda as famílias beneficiadas a conquistarem essa possibilidade de trabalho e sustento”, acrescenta o secretário da Semepp, Fernando Marques.