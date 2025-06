Prefeitura de Sorocaba oferece cursos de férias gratuitos nos parques no mês de julho – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), realizará, em julho, os tradicionais cursos de férias no Parque da Biquinha, Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”, Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” e Parque da Água Vermelha “João Câncio Pereira”. As vagas são limitadas e, por isso, será necessária a inscrição prévia.

As atividades têm como objetivo de aproveitar esta época de recesso escolar para ensinar crianças e seus familiares um pouco mais sobre meio ambiente, além de promover a conexão deles com a natureza e o lazer ao ar livre.

Cada parque terá programação voltada a uma determinada faixa etária, com temas e propostas diferentes, e períodos específicos. A ideia da Sema é proporcionar a todos um lazer educativo em contato com a natureza, estimulando uma infância saudável, por meio de atividades lúdicas que despertem para o protagonismo e o cuidado com o meio ambiente.

Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo e-mail: [email protected], pelo WhatsApp: (15) 99179-2547 ou pelo telefone: (15) 3219-2280.

Parque da Biquinha

No Parque da Biquinha, crianças de 8 a 10 anos, e seus familiares, poderão participar da programação “Aventura no Parque”, no dia 11 de julho (para as crianças), das 9h às 12h30, e no dia 12 de julho (para as crianças e seus familiares), das 9h às 12h30, com o tema “Reconhecendo os animais silvestres e os animais domésticos”.

O conceito de lazer saudável pode ser incorporado nas famílias, proporcionando sensibilização e possíveis mudanças de hábitos nesse período de férias escolares, quando normalmente as crianças acabam indo somente a locais fechados. A programação também visa proporcionar a elas um lazer educativo, estimulando uma infância saudável, por meio de atividades lúdicas que despertam para o protagonismo juvenil e o cuidado com o meio ambiente.

A escolha do tema estimulará os participantes a conhecerem os espaços do Parque da Biquinha e da cidade, e criar uma conexão emocional com a natureza, respeitando os cuidados com o meio em que vivemos.

Durante a programação, serão apresentados os animais domésticos e os silvestres, possibilitando o reconhecimento de animais que precisam de cuidados humanos e podem ser pets, daqueles que vivem em florestas, em seu habitat natural, e não precisam do ser humano. Eles também vão aprender a reconhecer maus-tratos, saber os direitos dos animais, entender o que é bem-estar animal e o que é guarda responsável. As crianças também vão explorar o conceito de espécies nativas e exóticas, sabendo diferenciar e compreender os riscos e crimes ambientais por manter um animal silvestre em casa.

A programação também contará com uma tarefa social de arrecadação de ração de cães e gatos e/ou cobertores e roupinhas pet, que serão destinadas a ONGs que resgatam animais abandonados, cadastradas junto ao Fundo de Solidariedade Social (FSS) de Sorocaba.

As inscrições deverão ser feitas por um responsável no dia 1º de julho, das 8h às 12h, no próprio Parque da Biquinha, com um documento da criança. Serão disponibilizadas 40 vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada. O Parque da Biquinha está localizado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 1.112, no Jardim Emília. Mais informações pelo telefone: (15) 3224-1997.

Parque da Água Vermelha

De 23 a 26 de julho, das 8h às 12h30, a Sema e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) realizarão o curso de férias “Aquagito”, com o tema “Pokemons da Natureza”, voltado às crianças de 7 a 11 anos, no Parque da Água Vermelha.

Durante os quatro dias de curso, os participantes vão conhecer um pouco mais sobre os personagens do Pokemons, que possuem características inspiradas nos animais e nos diferentes elementos da natureza, aliando as questões de conservação que comprometem os animais e seus ambientes, como as queimadas, o desperdício de água, a contaminação de água e do solo, entre outros.

O objetivo é proporcionar vivências de conexão com a natureza, de forma lúdica e interativa, por meio de oficinas de plantio/ recuperação de áreas verdes da cidade, bate-papo com os bombeiros, jogos, trilhas e brincadeiras.

O intuito é inspirar as crianças e seus familiares a se tornarem “guardiões da natureza” começando pelo local onde vivem e assim contribuírem para a melhoria da qualidade do meio ambiente da cidade e, consequentemente, de vida.

Os pais ou responsáveis deverão inscrever as crianças, nos dias 2 e 3 de julho, das 9h às 13h, no Parque da Água Vermelha, com um documento da criança. Serão oferecidas 40 vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada.

O Parque da Água Vermelha está localizado na Rua România, 150, no Jardim Europa. Mais informações pelo telefone: (15) 3221-6643 ou pelo e-mail: [email protected].

Zoológico Municipal e Jardim Botânico

O Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” e o Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” realizarão, de 15 a 18 de julho, das 9h às 12h, o curso de férias “Zoobotânico – Guardiões do Clima”, que terá como tema “Mudanças Climáticas, voltado a crianças e adolescentes, de 11 a 14 anos. Nos dias 15 e 16, a programação ocorrerá no Zoo. Já nos dias 17 e 18, no Jardim Botânico.

O intuito é sensibilizar os jovens quanto aos impactos decorrentes das mudanças climáticas, buscando a redução das emissões de gases do efeito estufa, bem como estimular ações para ajustes necessários aos seus efeitos.

No Zoológico, serão abordadas as principais consequências das mudanças climáticas para a fauna, enfatizando os animais que mais sofrem com as alterações do clima. Os participantes vão poder calcular a quantidade de gases de efeito estufa que geram de acordo com os seus hábitos de vida e entender como cada ação tende a impactar de maneira positiva ou negativa na qualidade ambiental do planeta.

Já no Jardim Botânico, as crianças e adolescentes terão a oportunidade de entender a importância das árvores para o controle climático e entenderão o conceito de ilhas de calor na prática. Para isso, vão percorrer uma trilha e participarão de uma gincana ecológica, em que a cada desafio realizado, serão discutidos assuntos relacionados às mudanças climáticas. Ao final das atividades, participantes e familiares farão um plantio de árvores no entorno do Jardim Botânico, como forma de mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

As inscrições deverão ser feitas no dia 5 de julho, das 9h às 12h, na Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal, localizada na Rua Santa Maria, 197, na Vila Hortência. Serão oferecidas 40 vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada. De acordo com a Sema, os pais ou responsáveis deverão apresentar, no momento da inscrição, uma cópia do RG ou Certidão de Nascimento da criança ou adolescente. Mais informações pelo e-mail: [email protected].