Prefeitura de Nova Iguaçu faz mutirão de limpeza no bairro Cobrex

Posted on

Qua 29 março 2023 15:55 atualizado em Qua 29 março 2023 15:57 UAI Coronel Fabriciano incorpora novos serviços do Detran-MG Atendimentos devem ser agendados nos canais oficiais do Governo de Minas A partir desta quarta-feira (29/3), a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Coronel Fabriciano passa a realizar os serviços de atendimento ao cidadão do Departamento […]