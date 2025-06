Policlínicas Municipais garantem assistência especializada aos usuários do SUS

Para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a Prefeitura de João Pessoa mantém uma rede assistencial própria completa, que segue desde Atenção Básica – com as Unidades de Saúde da Família (USF) – à hospitalar, onde conta com seis hospitais próprios. Quando a população necessita de atendimento especializado, as Policlínicas Municipais garantem essa assistência.

Por meio das Policlínicas Municipais, a população tem acesso a atendimento especializado e de média complexidade, com consultas de especialistas, exames e tratamentos mais avançados. São mais de 40 especialidades médicas e não médicas, incluindo cardiologia, dermatologia, ortopedia, ginecologia, pediatria, clínica médica, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, entre outros, além da realização de exames complementares, como ultrassonografia, eletrocardiograma e raio-X e, acompanhamento de doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Nos espaços, também são ofertados atendimentos em saúde mental (psicologia e psiquiatria), além de serviços de prevenção e promoção da saúde, como vacinação e testes rápidos, aprimorando o acesso e a qualidade do atendimento à população.

“O acesso às Policlínicas começa com o atendimento na USF, onde o paciente é avaliado e, se necessário, encaminhado para a consulta especializada. O agendamento e a regulação do atendimento são feitos pela Central Municipal de Regulação, que organiza a fila de espera e marca a consulta conforme a classificação do diagnóstico/prioridade e a disponibilidade de vagas” explica a gerente de atenção especializada da Secretaria Municipal de Saúde, Rochelle Caramuru.

Nos quatro primeiros meses deste ano, as Policlínicas realizaram mais de 65.000 atendimentos. Em 2024, ao longo de todo o ano, foram 763.314 atendimentos, entre consultas e procedimentos. Além de usuários de João Pessoa, as policlínicas municipais também atendem, por meio da regulação, pacientes oriundos de outros munícipios do estado.

Entre os usuários, está o profissional de Educação Física Eder Bezerra, que foi atendido na Policlínica do Cristo, onde passou por consulta com cardiologista. “Eu estava sentindo um desconforto no peito então procurei a Unidade de Saúde perto da minha casa, lá o médico encaminhou para atendimento com cardiologista na Policlínica, que me avaliou e solicitou alguns exames. Desde a recepção até o médico, fui muito bem atendido e fiquei muito feliz por ter acesso a um atendimento de qualidade pelo SUS”, relata Eder Bezerra, que é morador do bairro do Cristo.

De acordo com a gerente de atenção especializada da Secretaria de Saúde de João Pessoa, as Policlínicas funcionam como uma extensão da Atenção Básica, complementando o cuidado especializado contínuo e aprimorando o fluxo de pacientes no sistema. “A assistência ambulatorial oferecida nas policlínicas desempenha um papel essencial na integração e coordenação da Rede de Atenção à Saúde, impactando positivamente a rede SUS da Capital e contribuindo para a resolução das demandas da Atenção Primária”, destaca.

Além da rotina, as Policlínicas Municipais de João Pessoa também oferecem serviços diferenciais que fortalecem a rede de saúde, como programas e atendimento multidisciplinar, a exemplo de grupos de tabagismo, grupo pós cirurgia bariátrica, programa do pé diabético; cuidados para pessoas com deficiência; fisioterapia e reabilitação e atendimento de urgência de baixa complexidade, como pequenos procedimentos, retiradas de cistos.

As Policlínicas Municipais funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h e, estão localizadas nos bairros de Jaguaribe, Mandacaru, Tambaú, Mangabeira, Cristo e Tambiá , que é exclusiva para o público idoso.

Confira os endereços:

Policlínica Municipal de Mandacaru – Av. Mascarenhas de Morais, s/n°, bairro Mandacaru

Policlínica Municipal de Jaguaribe – R. Alberto de Brito, n° 413, bairro Jaguaribe

Policlínica Municipal das Praias – Av. Olinda, n° 205-145, bairro Tambaú

Policlínica Municipal de Mangabeira – R. Elías Pereira de Araújo, n °28, bairro Mangabeira

Policlínica Municipal do Cristo – R. Olívia de Almeida Guerra, s/n°, bairro Cristo Redentor

Policlínica Municipal da Pessoa Idosa – Praça Caldas Brandão, s/n°, bairro Tambiá, em prédio anexo ao Hospital Municipal Santa Isabel