Parceria entre Prefeitura de Nova Iguaçu e Transpetro leva mais lazer à população

Posted on

O Centro Cultural Rio-África será construído na região conhecida como Pequena África – Beth Santos/Prefeitura do Rio A Prefeitura do Rio anunciou nesta terça-feira (29/10) o projeto vencedor do concurso para o Centro Cultural Rio-África, que será construído próximo ao Cais do Valongo, na região conhecida como Pequena África, na Região Portuária da cidade. A […]