Orquestra Joseense embala inverno em Cunha

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A cidade de Cunha vai realizar, entre os dias 4 e 27 de julho, o 30º Festival de Inverno Acordes na Serra. O destaque especial é a apresentação da Orquestra Joseense, dia 5, às 20h30, com um concerto especial na Igreja Matriz.

A Orquestra apresenta a Terceira Sinfonia de Beethoven, “Eroica”, sob a regência do Maestro William Coelho. O concerto acontecerá após o show de Zeca Baleiro, que abre as atrações do festival.

Celebrando três décadas de história, o evento promete uma programação especial, reunindo grandes atrações musicais e gastronomia local, em meio às paisagens da Serra do Mar. A entrada é gratuita.

Sobre a Orquestra

A Orquestra Joseense é um dos projetos que integram o Programa de Formação Artística da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, destinado a Jovens a partir de 16 anos, com o objetivo de desenvolver suas habilidades técnicas e artísticas, criando oportunidade de educação musical de qualidade a jovens talentos e capacitando-os à profissionalização.

A orquestra acolhe aprendizes de música de diversas iniciativas públicas ou particulares, que demonstram interesse em aprofundar seus estudos, com aulas teóricas, práticas de instrumentos de orquestra e prática de grupo com regência.

O projeto cultural tem o objetivo de formação musical, aperfeiçoamento de músicos instrumentistas, capacitação para a profissionalização artística e difusão da música instrumental.

William Coelho

Doutor e mestre em musicologia pela USP, é professor de regência coral na ECA/USP e regente titular da Orquestra Joseense, da Orquestra Abaporu e da Eos Música Antiga USP. Foi maestro preparador do Coro da Osesp e professor convidado da Academia de Regência da Osesp. É regente convidado de orquestras como a Osesp, a Sinfônica da USP e a Sinfônica de Piracicaba. Foi finalista do Prêmio Jovem Talento 2019 e sua tese de doutorado foi premiada pela USP. Em 2020 e 2022 regeu o Coro da Osesp no Fórum Econômico Mundial em Davos e no Americas Society em Nova Iorque.



