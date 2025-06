Oficinas gratuitas de cerâmica nordestina e de xilogravura acontecem nesta semana no MHS – Agência de Notícias

Posted on

Mato Grosso do Sul encerrou 2024 com um saldo positivo de empregos formais, de acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. Foram criados 12.412 empregos formais no ano, chegando ao total de 670.377 empregos formais existentes no Estado. O desempenho no ano passado foi […]