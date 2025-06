Nioaque garante asfalto para o maior bairro do município com mais de 1,3 mil habitantes – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Dentro do programa MS Ativo Municipalismo, Nioaque garantiu durante reunião, nesta tarde na Governadoria, o asfaltamento do bairro São Miguel, considerado o mais populoso, com cerca de 1,3 mil moradores, que serão contemplados com mais de 5 km de asfalto em vias.

Com a presença maciça de parlamentares da Alems e das bancadas federal e estadual, o governador Riedel elogiou o projeto apresentado. “É um plano que projeta o município a longo prazo, muito bem estruturado e que atende muito bem a população”, acrescentou o governador.

O prefeito André Bueno Guimarães ressaltou os aportes do Governo do Estado e dos recursos provenientes de emendas parlamentares. “Com a política pacificada podemos avançar e unir esforços”, completou.

Na primeira fase do programa MS Municipalismo, foram executadas obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Vila Santa Amélia, ampliação da E.E. Odete Ignêz Resstel Villas Boas, e obras no sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água da cidade.

Ainda serão entregues, a revitalização da Praça XV de Novembro, a reforma geral e ampliação da E.E. Padroeira do Brasil e construção de quadra poliesportiva, a construção de unidades habitacionais nas aldeias Água Branca, Cabeceira, Brejão, Taboquinha, além de uma nova estação de tratamento de esgoto com 21,4 km de extensão e 905 ligações domiciliares. Nioaque possui ainda 11 assentamentos rurais.

Também participaram da reunião, o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), a senadora Tereza Cristina, os deputados federais Beto Pereira e Geraldo Resende, os deputados estaduais Junior Mochi, Gerson Claro, Londres Machado, Márcio Fernandes, Mara Caseiro, Renato Câmara, Rinaldo Modesto, Paulo Corrêa, coronel David, Pedro Caravina, Zé Teixeira, além dos secretários estaduais Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende