“Lilo & Stitch” é exibido gratuitamente na Biblioteca Municipal de Sorocaba nesta sexta-feira (27) – Agência de Notícias

As famílias sorocabanas poderão conferir, nesta sexta-feira (27), às 14h30, a exibição do filme “Lilo & Stitch” (2002), com direção de Chris Sanders e Dean DeBlois, no auditório da Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada no Alto da Boa Vista. A atração é gratuita é aberta ao público geral.

Realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a sessão de cinema oferece mais uma opção de lazer, aproximando a população do equipamento cultural, que possui um rico acervo, incentivando o acesso à leitura, com propostas artísticas e lúdicas.

Lilo é uma garota havaiana que gosta de cuidar dos animais e vive com a irmã Nani. Num belo dia, a pequena, que tem o costume de coletar lixo reciclável, encontra um cachorro e decide adotá-lo. O animal é Stitch, um ser alienígena considerado um dos criminosos mais perigosos da galáxia que caiu acidentalmente na Terra. Para escapar da polícia, Stitch finge ser um cachorro comum, desenvolvendo um forte laço de amizade com Lilo.

A Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3228-1955.