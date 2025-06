Joseenses conquistam 2 medalhas no Pan Sub-17 de Wrestling

Nei José Sant’Anna





São José dos Campos teve um fim de semana de destaque no cenário internacional do wrestling. Três atletas da equipe São José Wrestling/Atleta Cidadão representaram o Brasil no Campeonato Pan-Americano Sub-17 de Wrestling, realizado em Niterói (RJ), e trouxeram resultados expressivos, incluindo duas medalhas para o país.

Beatriz Calasans foi um dos destaques da delegação joseense ao conquistar a medalha de bronze na categoria até 65kg do estilo livre feminino. A atleta subiu ao pódio na sexta-feira (20), após ótimas performances contra competidoras de outros países.

Beatriz Calasans foi medalha de bronze no estilo livre até 65kg

Outro grande resultado veio no último dia de competição, no domingo (22), com Ana Lara Cruz. Após disputar a categoria até 73kg do estilo livre, em que terminou na 6ª colocação, a jovem atleta voltou ao tatame na modalidade beach wrestling e garantiu a medalha de prata na categoria até 75kg.

Pódio do beach wrestling, com Ana Lara ocupando a segunda colocação

Pedro Arapiraca, terceiro representante de São José dos Campos na competição, também lutou com garra na categoria até 65kg do estilo livre masculino, no sábado (21), enfrentando atletas de alto nível técnico de todo o continente.

O Campeonato Pan-Americano Sub-17 de Wrestling reuniu jovens talentos de 15 países no Largo do Barradas, em Niterói, e contou com disputas nos estilos greco-romano, livre e beach wrestling. Além das medalhas, os atletas somaram pontos importantes para o ranking da United World Wrestling (UWW), reforçando o caráter internacional e competitivo do torneio.



