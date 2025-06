Itamambuca recebe 1ª etapa do Perfect Waves – Ubatuba Pro Surf 2025 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Praia de Itamambuca receberá a 1ª etapa do Perfect Waves – Ubatuba Pro Surf 2025, entre os dias 4 e 6 de julho. Organizado pela Associação Ubatuba de Surf (AUS) e apresentado pela Prefeitura de Ubatuba, o evento marca o início da temporada do maior campeonato municipal de surfe do mundo.

A competição reunirá mais de 200 atletas distribuídos em diversas categorias, que vão desde os Petit (Sub-10) até os Highlanders (60+). Uma das novidades deste ano é o retorno da categoria Open Pranchinha, substituindo a Long Open no cronograma oficial.

As inscrições já estão abertas exclusivamente para atletas ranqueados até o dia 26, quinta-feira. Já os atletas não ranqueados poderão se inscrever de 27 a 30 de junho, por ordem de chegada. Todos os participantes devem ser filiados à AUS e apresentar documentação exigida, incluindo, para menores de idade, comprovante escolar e certificado digital do curso “Abuso e Assédio Fora de Jogo”, obrigatório para as categorias de base Sub-12, Sub-14 e Sub-16.

“Essa primeira etapa simboliza mais que o início de um campeonato. É a celebração da história, da identidade e do talento que Ubatuba representa no surfe brasileiro. Temos orgulho de manter um circuito democrático, que acolhe desde os atletas iniciantes até os mais experientes, sempre com foco na formação e valorização dos nossos surfistas,” afirmou o presidente da AUS, Cleiton Félix.

As inscrições estão sendo realizadas presencialmente na loja Tribo Surf, no Ubatuba Shopping Mall (próximo ao aeroporto), durante o horário comercial. As taxas variam de acordo com a categoria, sendo gratuitas para as categorias Sub-10 e Highlanders.

O evento contará com transmissão ao vivo, além de cobertura fotográfica e audiovisual disponibilizada no Instagram oficial da AUS: @associacaoubatubasurf.

Serviço

Evento: 1ª Etapa – Perfect Waves Ubatuba Pro Surf 2025

Data: 4 a 6 de julho

Local: Praia de Itamambuca – Ubatuba/SP

Inscrições: De 23 a 30 de junho, conforme prioridade

Informações: @associacaoubatubasurf