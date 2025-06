Hospitais privados poderão abater dívidas por atendimento ao SUS

Posted on

Por MRNews Gracyanne Barbosa recebe notícia difícil no BBB25 A primeira Prova do Líder do BBB25 foi marcada por muita competição e decisões estratégicas. Realizada na quinta-feira, 16 de janeiro, a disputa foi decisiva para definir os rumos iniciais do jogo. Além da liderança, as escolhas dos vencedores impactaram diretamente a dinâmica da casa, com […]