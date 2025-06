Funjope garante acessibilidade durante shows no Parque Solon de Lucena

A acessibilidade é um dos destaques nos eventos realizados pela Prefeitura de Joao Pessoa, através de sua Fundação Cultural (Funjope), e não poderia ser diferente no São João Multicultural, que acontece no Parque Solon de Lucena. Neste domingo (22), cadeirantes, idosos e familiares elogiaram e agradeceram pelo espaço exclusivo para curtir os shows de Danieze Santiago, Banda Cascavel, Kelly Silva e Zé Cantor. Nesta segunda-feira (23), a área estará disponível para esse público que vai curtir os shows de Antônio Marques, Nando Cordel, Osmídio Neto e Joyce Tayná. O evento segue até esta terça-feira (24), a partir das 19h.

“Nós temos realizado noites muito encantadoras no Parque Solon de Lucena. Nosso São João Multicultural é, mais uma vez, extremamente bem acolhido pela população. Os nossos artistas têm se esmerado no palco de forma majestosa, numa entrega de shows belíssimos para o público. Tudo que nós planejamos junto com o prefeito Cícero Lucena está se concretizando neste São João, porque nós temos realmente feito um projeto multicultural, com estilos variados de música e de forró”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Nesse processo de inclusão, ele lembra que estão incluídas as culturas populares, que têm um palco para elas no Parque Solon de Lucena. “Também fazemos um processo intenso de inclusão social com área de acessibilidade para cadeirantes, PCDs, idosos. Temos acessibilidade também no palco com intérprete de Libras. Então, é um cuidado completo que a Funjope e a Prefeitura de João Pessoa têm na organização de seus grandes eventos. Nesse momento somos só agradecimento à cidade de João Pessoa por dar acolhida a todos os nossos projetos”, acrescentou.

Acessibilidade – Na terceira noite do São João Multicultural de João Pessoa, um público diverso encheu o Parque Solon de Lucena de alegria e empolgação, especialmente os cadeirantes que aproveitaram a área de acessibilidade para curtir o show num espaço exclusivo.

O empreendedor Jean Ricardo Ferreira da Silva é pai de Jean Victor, de 12 anos, que é cadeirante, e elogiou a área para pessoas com dificuldade de locomoção. “É muito importante ter essa área de acessibilidade para o público cadeirante, idoso. É um espaço muito bacana que só veio nesta gestão. Antigamente não tinha e quem é cadeirante sofria muito”.

Júlia Vitória Ribeiro é cadeirante e adora ir a shows, mas sempre tinha dificuldade para ver como gostaria. Agora, contando com uma área de acessibilidade, ela garante que a experiência se torna muito mais confortável e prazerosa. “É muito importante essa área de acessibilidade. A Prefeitura está de parabéns”.

José Luiz dos Santos Soares também elogiou. “Estou gostando muito da festa, mas principalmente por contar com esse espaço acessível, tornando o show muito melhor para quem é cadeirante, como eu. Consegui ver tudo direitinho”, destacou.

Artistas – A cantora Danieze Santiago foi a primeira a se apresentar neste domingo e trouxe um repertório eclético, com suas músicas, mas também canções juninas. No show, a artista esbanjou alegria e romantismo. “É maravilhoso participar, mais uma vez, desse São João. Estou muito feliz. João Pessoa está crescendo muito no turismo e a gente tem um público sempre diferente. Só tenho a agradecer”, afirmou.

Segunda atração da noite, a banda Cascavel cantou novos e antigos sucessos, fazendo o público se emocionar. Isaías Lima, um dos vocalistas da banda, agradeceu à Funjope por participar do São João Multicultural. “Obrigado pelo carinho de sempre, pelo convite. É muito importante os órgãos que apoiam nosso trabalho e estamos, mais um ano aqui em João Pessoa. É uma satisfação imensa estar nesse evento grandioso que é o São João aqui na nossa Capital”, pontuou.

A cantora Kelly Silva foi a terceira a se apresentar e afirmou estar feliz por estar em João Pessoa. “É um presente a gente ter a oportunidade de ser da terra e tocar num São João tão expressivo, tão lindo. É meu segundo ano aqui e eu estou sendo agraciada de todas as formas: o público, o carinho e o cuidado da produção, tudo lindo”, disse. Músicas como ‘No dia do seu casamento’ e canções juninas fizeram parte do repertório da artista.

Zé Cantor foi o último a se apresentar e comemorou por fazer parte do evento. “Para mim, é maravilhoso estar aqui em João Pessoa. Quero agradecer a todo o público pela presença e parabenizar a Funjope e a Prefeitura de João Pessoa por essa festa”, comentou.

Programação – Para esta segunda-feira (23), véspera de São João, estão programados shows de Antônio Marques, Nando Cordel, Osmídio Neto e Joyce Tayná. Já nesta terça-feira (24), encerrando o São João Multicultural, tem shows de Fabrício Rodrigues, Banda Magníficos, Ranniery Gomes e Banda Encantu’s, no palco principal.

A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.

Integração e segurança – Para o São João Multicultural de João Pessoa, a Funjope planejou um forte esquema de segurança. A cada noite, a Polícia Militar trabalha com um grupo de 100 policiais distribuídos em patrulhas e viaturas, acompanhando toda a área do evento e imediações. Eles atuam nas modalidades a pé, motorizado, montado com a cavalaria, Força Regional, Força Tática e BPTran.

A Guarda Civil Metropolitana também destacou um efetivo de homens a pé, além de motocicletas e viaturas. O evento conta ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo também as secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Samu e Corpo de Bombeiros.