Espetáculo infantil “Quintal” é atração na Fundec no dia 5 de julho – Agência de Notícias

As famílias sorocabanas poderão conferir, no dia 5 de julho, às 14h30 e às 17h, o espetáculo “Quintal”, com a Banca Sinfônica da Fundec e participação da escritora e contadora de histórias, Monisa Maciel. A peça é uma encantadora fusão de música e literatura que convida o público a revisitar o universo lúdico das brincadeiras no quintal.

Inspirada no livro de Monisa, a apresentação traz o quintal como um espaço simbólico da imaginação, da descoberta e do encantamento na infância, resgatando memórias da infância livre. Mais do que um lugar físico, o quintal é apresentado como território fértil para o sonho, a invenção e o desenvolvimento sensível da criança.

Sob a regência do maestro Paulo Afonso Estanislau, o repertório musical da Banda Sinfônica da Fundec dialoga com o imaginário infantil e com a narrativa do livro, incluindo peças conhecidas como “Brilha, Brilha Estrelinha”, “Le Festin” (do filme “Ratatouille”), “A Pantera Cor de Rosa”, “Piratas do Caribe”, entre outras surpresas.

O contato com a literatura, a música e as artes cênicas na primeira infância amplia o repertório simbólico da criança, estimula a criatividade, fortalece a expressão verbal e emocional, além de promover vínculos afetivos com os adultos que acompanham a experiência. “Ao juntar histórias e música, o espetáculo cria uma experiência bonita e divertida, que desperta a imaginação das crianças e as ajuda a enxergar o mundo com mais poesia”, comenta Monisa.

Os ingressos já podem ser adquiridos a R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia), na sede da Fundação, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, ou pelo site: https://tinyurl.com/quintalfundec. A Fundec está localizada na Rua Brigadeiro Tobias, 73, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (15) 99669-2817 ou pelo telefone: (15) 3233-2220.