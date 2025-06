Entidades da 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba recebem cheques simbólicos no valor de R$ 5 mil do Tauste Supermercados

Fotos: Gustavo Goes (Programa de Estágio) – Secom

Representantes das entidades que vão participar da 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Arraiá da Família, de 8 de julho a 3 de agosto, no Paço Municipal, realizada pela Associação das Entidades Participantes da Festa Junina Beneficente de Sorocaba (Afejubes), com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, receberam, nesta segunda-feira (23), cheques simbólicos, no valor de R$ 5 mil em produtos, cada, do Tauste Ação Social, projeto social do Tauste Supermercados.

O encontro aconteceu na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” e contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Sirlange Maganhato, do vereador Toninho Corredor, além da diretora administrativa da Afejubes, Letícia Hoffmann, e do superintendente geral do Tauste Supermercados e diretor do Tauste Ação Social, Guilherme Cunha.

Neste ano, 29 entidades assistenciais do município serão responsáveis por comandar as tradicionais barracas de comidas e bebidas típicas, e estacionamento, a R$ 20. Além disso, a festa vai contar com Parque de Diversões, shows de Stand Up Comedy no Teatro Municipal, Arena com grandes shows nacionais e um palco exclusivo para shows infantis, que é uma das novidades para a edição 2025.

“Esse será mais um ano que entregaremos uma festa encantadora que, sem a colaboração das entidades, não seria possível. A festividade nos permite resgatar a cultura caipira e, nesta edição, teremos a tradicional quadrilha, algo que sentimos falta nos outros anos e que agora chega para complementar a programação da festa”, anunciou a primeira-dama e presidente do FSS.

Com os recursos recebidos do Tauste Ação Social, todas as entidades assistenciais serão beneficiadas com um vale-compra, no valor de R$ 5 mil, para troca em produtos. “As entidades exercem papel fundamental na garantia de qualidade de vida da população de Sorocaba e região. Muito obrigada pelas atividades que vocês desempenham, sempre colocando a mão na massa por aqueles que mais precisam. A contribuição do Tauste Ação Social é apenas uma gotinha no oceano de igualdade que vocês exercem”, destacou o executivo do Tauste, Guilherme Cunha.

“Trabalhamos há mais de 20 anos com assistência às famílias e, na pandemia, a procura aumentou bastante. A participação na festa impulsionou nossa arrecadação, somos um grupo pequeno e aproveitamos os eventos para continuar com o trabalho. Agradecemos a oportunidade”, declarou o representante da Associação Espírita Emanuel, Iwao Kawaye.

Participaram da entrega simbólica dos cheques representantes das seguintes entidades beneficentes: Apae, Asipeca, Associação Criança Feliz, Casa Transitória André Luiz, Casa do Menor de Sorocaba, Conselho Central de Sorocaba de São Vicente de Paulo, Integrar, Instituto Atleta Cidadão, Lafid, Momunes, Paróquia São Bento, Paróquia São José do Cerrado, Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, Rotary Club Granja Olga, SOS Sorocaba, Casa Nossa Senhora das Graças, Associação Espírita Emanuel, AJG, Afissore, Afejubes e Paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças.