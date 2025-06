Em ritmo de lambada, Figueroas agita próximo Bar de Quinta

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A nova edição do Bar de Quinta será em ritmo de lambada. O show da banda Figueroas agita o Palco do Arquivo, no próximo dia 26, a partir das 20h.

A apresentação é gratuita.

Com uma energia contagiante, Figueroas se tornou sinônimo de festa e nostalgia, reinventando a lambada clássica ao misturá-la com influências modernas e um toque inconfundível de irreverência.

O Bar de Quinta se torna uma pista de dança e o destino certo para quem busca calor, ritmo e diversão.

Figueroas

Formado em 2014 na ensolarada em Maceió, Alagoas, o grupo Figueroas, idealizado por Givly Simons, é mais que uma banda; é uma imersão no universo vibrante da Lambada. Com energia contagiante, o grupo conquistou o Brasil com os álbuns “Lambada Quente” (2015) e “Swing Veneno” (2016), ambos produzidos por Dinho Zampier. Sua sonoridade celebra letras bem-humoradas e arranjos dançantes, transformando o público em um baile tropical. O sucesso foi imediato, com aparições em diversos programas de TV, e indicações aos prêmios APCA e Multishow. Seus clipes viralizaram, acumulando milhares de visualizações no YouTube.

Em 2025, celebrando os 10 anos do projeto, Givly traz o grupo de volta à ativa, reunindo membros originais e apresentando novas faces. Com planos para lançar um novo disco e retornar aos palcos, o Figueroas promete reacender o ritmo tropical com ainda mais intensidade e paixão, reafirmando seu lugar como ícone contemporâneo da música brasileira.

Serviço

Palco do Arquivo

Av. Olivo Gomes, 100 – Parque da Cidade, Santana



