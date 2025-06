Educação lúdica contra a dengue chega à EMEI do Bela Vista – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última segunda-feira, 24, a EMEI Professor Joaquim Luiz Barbosa, localizada no bairro Bela Vista, recebeu uma ação educativa promovida pelo setor de Informação, Educação e Comunicação (IEC) da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Ubatuba.

Com foco na prevenção da dengue e de outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a atividade mobilizou crianças e educadores em uma manhã repleta de brincadeiras, jogos e dinâmicas adaptadas à faixa etária dos pequenos.

Segundo a equipe do IEC, o objetivo é trabalhar a conscientização desde cedo, utilizando abordagens lúdicas que facilitam a assimilação do conteúdo e estimulam o engajamento das crianças. “Quando elas aprendem de forma divertida, esse conhecimento tende a ser levado para casa e compartilhado com a família. Essa participação ativa é essencial na prevenção das arboviroses”, ressaltou a agente técnica de Controle Endemias, Flávia Batista.

A iniciativa faz parte de uma série de ações educativas realizadas em escolas e espaços comunitários ao longo do ano, reforçando o papel da educação em saúde como estratégia fundamental para o combate ao mosquito transmissor.

Além das atividades práticas, as crianças também receberam orientações sobre atitudes simples que podem fazer a diferença no dia a dia, como não deixar água parada e ajudar os adultos a identificar possíveis criadouros do mosquito em casa