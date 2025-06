Eduardo Paes participa de encontro de prefeitos em Paris e reforça apelo global pela ação climática rumo à COP30 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Em conferência que celebrou a liderança de cidades na última década, prefeito defendeu o modelo brasileiro de federalismo climático – Leo Elger/Prefeitura do Rio

O prefeito Eduardo Paes participou, nesta segunda-feira (23/06), em Paris, do encontro que reuniu 14 prefeitos de quatro continentes para marcar os 10 anos do Acordo de Paris, firmado na COP21. Os líderes locais fizeram um apelo conjunto por mais ambição e ação climática, mirando a COP30, que acontece em novembro, no Brasil, em Belém.

O evento reuniu prefeitos, autoridades nacionais, organizações internacionais, bancos multilaterais e alguns dos principais arquitetos do Acordo de Paris. A cinco meses da COP30, o encontro reforçou a oportunidade de realinhar esforços na redução das emissões, eliminação dos combustíveis fósseis e avanço nas metas globais de energia, equidade e resiliência para 2030.

— Este ano celebramos os 10 anos do Acordo de Paris, assinado na COP21. Hoje está claro que, em grande parte, os governos nacionais não conseguiram estabelecer ou cumprir as metas climáticas definidas. Naquele momento, pela primeira vez, as cidades tiveram um papel de destaque em uma COP. Eu era presidente da C40 e organizamos, aqui em Paris, um evento paralelo com a presença do Secretário-Geral da ONU. Agora, a importância de incluir prefeituras é um consenso — lembra o prefeito.

Em discurso na sessão de encerramento do evento em Paris, Paes defendeu que a COP30 inaugure uma era de implementação, transformando compromissos em ações concretas.

— Quando se trata de enfrentar a crise climática, ninguém está melhor posicionado para liderar a implementação do que prefeitos e governos locais: prefeituras têm mais agilidade, estão perto das pessoas e fazem as coisas acontecerem — afirmou Paes. — No Rio, avançamos muito na última década, com expansão de energia limpa, melhorias no transporte público e a criação do primeiro protocolo de calor do Brasil. O desafio é garantir financiamento para viabilizar projetos locais e a transição energética. Defendemos o modelo brasileiro de federalismo climático, no qual as metas nacionais também são metas dos governos locais, com acesso a financiamento.

Dados da C40 mostram que mais de 75% das cidades da rede estão reduzindo emissões mais rapidamente que seus governos nacionais. Até 2050, 70% da população mundial viverá em cidades, responsáveis por mais de 80% das emissões — o que torna os centros urbanos fundamentais na resposta à emergência climática.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, reforçou a urgência de retomar o espírito de 2015:

— O Acordo de Paris foi um momento de otimismo. Agora, é essencial garantir que a ação climática aconteça todos os dias, não apenas a cada década — disse Hidalgo. — Cidades que investem em clima colhem também ar mais limpo, melhores moradias, ruas mais seguras e empregos verdes.

Após o encontro, o prefeito seguiu para Londres, onde participa da London Climate Action Week, o maior festival climático da Europa e mais uma etapa de articulação rumo à COP30. A partir desta terça-feira (24/06), ele se une a mais de 45 mil participantes em eventos sobre cidades mais justas, saudáveis e resilientes

O prefeito Eduardo Paes estará de volta no Rio nesta quinta-feira (26/6).