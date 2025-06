Cena de Mulher apresenta ‘Forrozeiras’ no Palco do Arquivo

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A banda do projeto Cena de Mulher sobe mais uma vez ao Palco do Arquivo na sexta-feira (27), às 20h, para um show especial “Forrozeiras”.

A entrada é gratuita.

Com um repertório que vai reverenciar a música nordestina, que ganhou o Brasil com Luiz Gonzaga, esta edição pretende destacar mulheres importantes que contribuíram para manter essa cultura viva. São nomes como Marinês, Anastácia, Carmélia Alves, Amelinha e Elba Ramalho, além das contemporâneas Mariana Aydar, Mariene de Castro e Verônica Ferriane.

O show vai apresentar muito xote, baião e arrasta-pé. A banda Cena de Mulher irá receber as cantoras convidadas Chica Bentes e Fran Valério.

Sobre as convidadas

Cantora de voz e presença potentes, Chica Bentes nasceu no coração pulsante da Amazônia, de onde traz a força da floresta e a diversidade cultural de sua terra natal. Sua trajetória musical é marcada pela versatilidade e reinvenção artística. Atualmente, dedica-se ao carimbó, ritmo tradicional do norte do Brasil reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do País, e também a outros ritmos brasileiros como o forró.

Desde cedo, Fran Valério demonstra paixão pela música, começando a soltar a voz aos seis anos. Aos 15, já se apresentava em casamentos e bares, impulsionada pela riqueza da música brasileira. Como cantora e triangulista, ela carrega a energia do forró no palco com autenticidade e alma. Fran já dividiu o palco com nomes renomados do forró, como Thaís Nogueira, Nanda Guedes, Os 3 do Nordeste e Joquinha, sempre com a missão de levar o ritmo nordestino a todos os cantos.

Ficha Técnica

Edição “Forrozeiras”

Vocal

Chica Bentes | Fran Valério

Banda Cena de Mulher

Helena Xavier (direção musical, sanfona e teclado)

Amanda Costa (violão)

Carol Costa (baixo)

Ana Clara Soares (flauta e percussão)

Ana Teresa Faria (bateria)

Curadoria e apresentação: Cinthia Jardim.

Serviço

Palco do Arquivo

Av. Olivo Gomes, 100 – Parque da Cidade, Santana



