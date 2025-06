Apresentação de Encerramento do Semestre dos alunos do projeto GURI – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, através da secretaria de cultura, informa que, no próximo dia 26 de junho (quinta-feira), será realizada a Apresentação de Encerramento do Semestre dos alunos do Projeto GURI de Guaratinguetá.

O evento marca a conclusão das atividades do primeiro semestre de 2025 e contará com apresentações dos alunos dos cursos de música, celebrando o aprendizado, o desenvolvimento artístico e a dedicação dos alunos ao longo do período.

📅 Data: 26 de junho de 2025 (quinta-feira) ⏰ Horário: das 18h30 às 21h30 📍 Local: Auditório Frei Galvão – Praça Conselheiro Rodrigues Alves, nº 48, Centro – Guaratinguetá/SP 🎟️ Entrada gratuita

A Prefeitura convida a população a prestigiar este momento de celebração cultural e educativa.