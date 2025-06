Apneistas representam Ubatuba no Campeonato de Apneia Indoor – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba será representada por cinco atletas na 12ª edição do Campeonato Brasileiro de Apneia Indoor, que será realizada nos dias 18 e 19 de julho, em Belém/PA. A competição, organizada pela AIDA Brasil (Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia), reunirá os principais nomes do mergulho livre nacional em disputas que exigem técnica, resistência e controle total da respiração.

As provas acontecerão em águas confinadas, piscina, e incluem três modalidades: apneia estática (STA), apneia dinâmica sem nadadeiras (DNF) e apneia dinâmica com bialetas (DYNB). Um dos destaques será a tentativa de quebra do recorde brasileiro na DNF, que atualmente é de 177 metros.

“É uma conquista importante termos atletas de Ubatuba participando do campeonato mais técnico e exigente do Brasil. O treino de apneia envolve mente e corpo em perfeita harmonia. Essa equipe representa o espírito do esporte: disciplina, superação e amor pelo oceano”, destacou o treinador da equipe, Carlos Tiozzo.

A participação é restrita a atletas filiados à AIDA Brasil em 2025. Ubatuba terá representantes em diferentes provas, competindo ao lado de nomes experientes do cenário nacional.

A apneia de mergulho é uma modalidade em que o atleta retém voluntariamente a respiração enquanto está submerso, sem o uso de cilindros de oxigênio. É praticada tanto de forma esportiva quanto recreativa.

Além dos benefícios físicos como o aumento da resistência e do controle respiratório, a apneia promove uma conexão profunda com o ambiente aquático. No entanto, a prática requer cuidados de segurança, como evitar treinos sozinho e sempre respeitar os limites do corpo.

Relação dos apneístas que vão para Belém:

Carlos Tiozzo

Amanda Morais

Lucas Facciola

Atma Miranda

Kellé Barreto