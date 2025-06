Nesta terça-feira, o rápido avanço de um sistema frontal sobre a Região Sudeste do Brasil, acompanhado de uma forte massa de ar frio, proporcionará chuvas intensas e acentuado declínio de temperatura do ar no Sul, Oeste e Triângulo Mineiro. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte e na capital mineira, há possibilidade de chuva isolada e de curta duração.

