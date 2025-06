Academia Carioca: dezesseis anos transformando vidas no Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Albanir e Cosme são alunos do programa Academia Carioca – Beatriz Félix/SMS

O programa Academia Carioca completa, nesta terça-feira (24/6), dezesseis anos, e mais de 1,4 milhão de pessoas já passaram pelas aulas desde 2009. Neste tempo, muitas histórias se misturam com a do programa, mostrando o objetivo do serviço e o compromisso diário dos profissionais com a qualidade de vida da população carioca. É o caso da dona Albanir, que já passou por várias turmas e faz as aulas de atividades físicas com os professores das unidades de saúde há 16 anos, e Cosme, que melhorou a qualidade de vida nos últimos anos.

Em 2009, 417 pessoas aderiram nas unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) às aulas do programa Academia Carioca, uma iniciativa com foco na qualidade de vida, por meio da atividade física. Desde então, mais de 1,4 milhão de participantes passaram pelo programa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Nestes 16 anos de Academia Carioca, quem tem história para contar é a Albanir Marques de Moraes, de 73 anos. A idosa é aluna desde 2009 e já passou por algumas turmas, e hoje faz aula na Clínica da Família Estácio de Sá. Diagnosticada com depressão há alguns anos, ela conta os benefícios da atividade física.

– Eu já tive depressão. Então eu faço academia, eu faço artesanato, aula de teatro, eu assisto peças… Porque cabeça vazia, minha filha, não dá. E tomo os remédios também, mas só isso não basta. A minha saúde melhorou bastante. Vem gente! Vem, vem gente pra Academia Carioca que é muito bom, é excelente – disse a idosa, que sempre incentiva os amigos a fazer as aulas.

Cosme Pereira da Silva, de 63 anos, faz atividade por indicação médica para ajudar no tratamento das comorbidades. Cardiopata e com hipertensão, ele faz aulas na unidade há seis anos e é um exemplo das mudanças que o Programa Academia Carioca trouxe para a qualidade de vida dos cariocas.

– Faz muito bem para a minha saúde. Desde que o meu médico receitou fazer atividade eu tenho mais disposição, minhas condições clínicas melhoraram. E a gente vai chegando numa idade que se parar enferruja, não é?

Nesses 16 anos, a Academia Carioca reforçou seu objetivo de reiterar a prática regular de atividade física como uma ferramenta de transformação na saúde física, mental, social, cultural e claro, a saúde comunitária.

– Hoje é um dia muito especial. Neste dia 24 de junho, o programa Academia Carioca completa dezesseis anos. E comemorar essa trajetória é celebrar o compromisso com a saúde da população. Essa missão nasceu de um propósito: colocar a prática de atividade física regular como um serviço de saúde pública acessível, essencial e cotidiano na vida das pessoas – contou a coordenadora do programa Academia Carioca, Júnia Cardoso.

Muito além das atividades físicas como prevenção de doenças e a redução de medicamentos, o programa Academia Carioca atua também na mobilização e divulgação de importantes ações de saúde nos territórios, como incentivo à vacinação, passeios culturais para reconectar seus participantes com a cidade e inclusão digital.