VIII Maratona de Programação InterIF: fase local contará com mais de 250 equipes – IFSP

Posted on

Entre os dias 13 e 18 de novembro, a escola municipal Marina Salete Nepomuceno do Amaral, no bairro do Perequê-Açú, realiza a 16ª Edição da Feira Literária, com atividades de incentivo à leitura, escrita e ilustração. Trata-se de um evento cultural, que tem como objetivo incentivar a leitura e a escrita, levando a criança a […]