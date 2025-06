Vacinação contra gripe influenza segue disponível para público geral acima de seis meses nas 33 UBSs – Agência de Notícias

Com a chegada do tempo mais frio, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), reforça à população, a disponibilidade da vacina contra a gripe Influenza nas 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.

Podem ser vacinadas todas as pessoas do público geral com idade a partir de seis meses. Vale ressaltar que a meta de vacinação é de 90% e atualmente Sorocaba está com 40,2% de cobertura vacinal, sendo mais de 138 mil aplicações do imunizante.

A SES destaca que é de fundamental importância que toda a população-alvo compareça, levando a Carteira de Vacinação e documento de identificação com foto e que as crianças estejam acompanhadas dos responsáveis.

Confira os dados atualizados de vacinação influenza até 22/6:

Idosos: 55.477 (46,54%)

Gestantes: 2.080 (31,7%)

Crianças: 13.723 (26,76%)

Outros: 67.304

Total: 138.584 doses

Cobertura vacinal: 40,26%

Meta: 90%