Túneis Santa Bárbara, Acústico e Zuzu Angel serão fechados para manutenção – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

IFSP e GEAP realizam a palestra "Saúde da Mulher em foco" no dia 27 A palestra será transmitida pelo canal do IFSP no youtube. Assista aqui. Compartilhar WhatsApp Tweetar Na próxima segunda-feira (27), das 12h às 12h40, o IFSP e a GEAP Autogestão em Saúde promoverão uma palestra sobre saúde da mulher. […]