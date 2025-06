Terças com Museologia aborda os sistemas museais no Brasil

Avelino Israel





Sistemas Museais no Brasil, é o tema que o Museu do Folclore de São José dos Campos abordará na próxima edição do Terças com Museologia, programada para o dia 24.

O encontro é virtual e será transmitido pelo Google Meet, das 9h às 11h30. Para participar, é preciso se inscrever gratuitamente pela plataforma Sympla.

O Terças com Museologia é mediado pela museóloga Mariana Boujadi, do Museu do Folclore, e se destinada a pesquisadores, professores, educadores e interessados.

Segundo Mariana, o foco deste encontro será o Sistema Brasileiro de Museus e os Sistemas Estaduais de Museus.

“Queremos apresentar uma visão geral destas estruturas: o que são, como funcionam e que desafios enfrentam na prática”, enfatiza a museóloga.

Como de costume, a atividade não tem a intenção de esgotar o tema, mas de oferecer subsídios para uma compreensão inicial, fomentando reflexões e questionamentos sobre os modos de organização institucional no campo museológico brasileiro.

Gestão

O Museu do Folclore de São José dos Campos é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo que funciona desde 1997 no Parque da Cidade.

Sua gestão é feita pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos.

Museu do Folclore de SJC

Olivo Gomes, 100 – Santana

(12) 3924-7318 ou (12) 3924-7354

museudofolclore.org



