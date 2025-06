incentivo de R$ 1,9 milhões leva municípios de MS a alcançarem meta nacional – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Resolução SES n.º 331 trouxe critérios e fluxo para repasse a cidades que intensificassem vacinação

A campanha estadual MS Vacina Mais Dengue mobilizou todos os municípios sul-mato-grossenses, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra a dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Desde o início da vacinação no estado, o público-alvo já recebeu 156.152 doses do imunizante.

Com o montante de R$ 1,9 milhão disponibilizado pelo Governo do Estado por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), foram definidos na Resolução n.º 331/2025 os critérios e o fluxo para intensificação das ações que aumentassem a cobertura vacinal, no período de 27 de janeiro a 25 de fevereiro.

O resultado foi expressivo: 21 municípios atingiram 100% da meta estabelecida, garantindo o recebimento integral da segunda parcela do incentivo. Entre os destaques estão Aparecida do Taboado, Cassilândia, Coxim, Jardim, Batayporã e Eldorado.

Além disso, 14 municípios superaram pelo menos 50% da meta e também foram contemplados com parte do recurso. Cidades como Alcinópolis, Bataguassu e Bonito reforçaram o compromisso com a saúde pública e a proteção das crianças e adolescentes.

Somente no mês da campanha, houve incremento de 35 mil doses aplicadas no público-alvo, com o Estado alcançando as 156,1 doses de imunização. Para garantir o avanço da vacinação, as prefeituras 78 municípios adotaram estratégias como ampliação dos horários de atendimento, vacinação aos finais de semana e ações de busca ativa em comunidades mais vulneráveis.

Repasse

Conforme a Resolução que estabeleceu o MS Vacina Mais Dengue, o pagamento aos municípios foi feito em duas parcelas. A primeira delas somou R$ 945 mil. Já a segunda, R$ 293 mil. Do montante de R$ 1,9 milhão disponibilizado pelo Governo, as secretarias municipais conseguiram bater a meta suficiente para receber R$ 1,3 milhão, como forma de estimular o alcance das metas de imunização.

O gerente de imunização da SES, Frederico de Moraes, destaca que a parceria entre Estado e municípios foi essencial. “Com mais de 156 mil doses aplicadas desde o início da vacinação, fortalecemos a prevenção da dengue e protegemos vidas. A vacinação é uma ferramenta essencial e precisamos manter o ritmo”, afirma.

A SES reforça que a imunização deve continuar sendo oferecida nos municípios e associada às ações de controle do mosquito Aedes aegypti, para reduzir o risco de surtos e casos graves da doença em Mato Grosso do Sul.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Álvaro Rezende