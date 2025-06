Guaratinguetá se destaca no esporte no fim de semana – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

A Prefeitura do Rio, por meio da Subprefeitura da Zona Sul, da Comlurb e das secretarias municipais de Saúde e Meio Ambiente e Clima, realiza neste sábado (16/12), a partir das 7h, o último mutirão de limpeza do ano, no Arpoador. A ação terá parceria do coletivo Bota pra Girar, adotante da Pedra do Arpoador, […]