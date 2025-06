Formatura do Proerd reúne 1.200 alunos de São José

Fernanda Niquirilo





Secretaria de Educação e Cidadania

Acontece nesta segunda-feira (23), em dois períodos, de manhã e de tarde, a formatura de cerca de 1.200 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de São José dos Campos que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), uma iniciativa da Polícia Militar em parceria com as escolas. As cerimônias serão no PIT (Parque de Inovação Tecnológica), em Eugênio de Melo.

O evento marca a conclusão de um ciclo de 10 aulas, ministradas ao longo de quatro meses, com foco na prevenção ao uso de drogas, promoção da cidadania e fortalecimento de vínculos entre a escola, a família e a comunidade.

A cerimônia será realizada sob o comando do Tenente-Coronel PM Edmilson Mendes Ribeiro, do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior, e do Capitão PM Marcelo Augusto dos Santos Campos Marinho, da 1ª Companhia da zona leste de São José dos Campos.

As escolas municipais (EMEFIs) participantes na cerimônia da manhã são:

Emefi Iracema Ribeiro de Freitas

EmefiWaldemar Ramos

Emefi Possidônio Salles

Emefi Luiza Maria Cavalcanti Guratti

Além delas, também participam a EE Dinorá Pereira Ramos Brito, a EE José Mariotto Ferreira Major Aviador e o Colégio Encantado.

Já na cerimônia da tarde, participam:

Emefi Maria Amélia Wakamatsu

Emefi Silvana Maria Ribeiro de Almeida

Emefi Arlete Eloisa Ferreira Teixeira

Além das EMEFIs, também participam a EE Xenofontes Strabão de Castro e o Colégio Inspire.

Cidadania e prevenção

Entre os objetivos do Proerd está o ensino de boas estratégias de tomada de decisão, que ajudam os estudantes a desenvolver habilidades que os permitam conduzir as próprias vidas de maneira segura e saudável. As estratégias são voltadas à capacitação do jovem que devem fazer escolhas livres do abuso de drogas, violência e outros comportamentos perigosos.

O programa trabalha ainda questões de civismo, cidadania e valores humanos.

O Proerd foi criado em 1983 nos Estados Unidos e chegou ao Brasil em 1992. Em São José, atua há cerca de 24 anos.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Educação e Cidadania