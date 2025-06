Exposição “Animais da Biodiversidade de Sorocaba” chama atenção de público no Terminal São Paulo – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-estar Animal (Sema), realizou, na quarta-feira, dia 18 de junho, a exposição “Animais da Biodiversidade de Sorocaba”, no Terminal São Paulo.

Os usuários do terminal puderam conhecer alguns animais que fazem parte da biodiversidade da cidade e também sobre a importância na preservação e os malefícios das queimadas. A exposição faz parte das ações da Semana do Meio Ambiente e também da Campanha de Prevenção e Combate as Queimadas em Sorocaba.

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado no dia 5 de junho mas segue com atividades durante todo o mês, sensibilizando o maior número de munícipes. Entre as atividades estão o mega plantio no Conjunto Habitacional “Hebert de Souza” e o plantio com alunos da Escola Municipal “Genny Kallil Milego”.

Alcançando um grande público, entre um ônibus e outro que paravam no terminal, todos puderam aprender e ampliar o conhecimento de como ajudar na preservação ambiental da nossa cidade, conhecendo animais como o jabuti, a arara azul, o saruê, dentre outros.