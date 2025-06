Distrito de São Francisco está pronto para Festa do Tropeiro

Rosi Masiero





Que venha o inverno na serra! A Prefeitura de São José dos Campos e a Subprefeitura de São Francisco Xavier já estão com quase tudo pronto para receber os turistas nos dias 28 e 29 de junho, durante a 16ª Festa do Tropeiro, no Parque Municipal do distrito.

A festa conta com uma programação que inclui culinária típica e músicas regionais, organizada pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O evento também terá a tradicional missa de abertura no sábado (29), além de roda de viola, desfile de cavaleiros, apresentações de cultura popular e muito mais.

Zeladoria em alta

Para acolher bem a população local e todos os visitantes durante os dias de festa, as equipes de zeladoria da Prefeitura atuaram na roçada, montagem dos ranchos, instalação de cercas de madeira e estão na fase final dos preparativos, com instalações elétricas e hidráulicas no parque.

Vista bela e com manutenção em dia para receber o público da festa | Foto: PMSJC

A chegada do inverno também atrai turistas para São Francisco Xavier, que buscam locais onde possam desfrutar do frio tendo como cenário a Serra da Mantiqueira. O distrito turístico de São José está se preparando para a alta temporada de hospedagem.

Equipes da Prefeitura atuam na zeladoria garantindo segurança e bem-estar | Foto: PMSJC

As praças centrais receberam serviços de paisagismo, com plantio de flores variadas, que dão ainda mais charme ao distrito. As estradas rurais também estão recebendo reforço na roçada, garantindo trânsito seguro e eficiente para moradores e visitantes.



