Declaração de Laís emociona o público e desperta Cecília do coma em “Vale Tudo”

Publicado em 21 de junho de 2025

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo, os telespectadores testemunharão uma das cenas mais emocionantes da trama até aqui. A sequência será protagonizada por Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings), marcando um ponto de virada no enredo.

Após semanas de tensão e incerteza, Cecília, que permanece em coma desde o grave acidente de carro, terá um reencontro comovente com Laís, sua companheira. Diante do leito hospitalar, Laís se deixará levar pelos sentimentos e fará uma declaração sincera e profunda, num momento de vulnerabilidade e amor.

Jovem que perdeu os pais em tragédia com balão em SC relata salto que salvou sua vida

Tragédia em SC; piloto de balão orienta salto e ajuda a salvar 13 pessoas durante incêndio em voo turístico

💔 Laís abre o coração: “Eu te amo tanto…”

De acordo com a colunista Márcia Pereira, a cena irá ao ar a partir da próxima terça-feira (24). Com lágrimas nos olhos, Laís se aproxima de Cecília e diz:

“Você pode me ouvir? É… Eu tô meio sem saber o que falar, sabia? Porque eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer com você. Sempre achei que você fosse invencível.”

A declaração ganha força emocional quando Laís pede perdão:

"Me perdoa, Cecília, por tudo que eu te fiz. Por todas as vezes que eu não entendi sua dor, por todas as vezes que eu duvidei de você… Por ter te deixado sozinha. Eu te amo tanto. E eu não quero viver sem você. Por favor, volta pra mim."

💫 O milagre: Cecília acorda

Enquanto Laís se emociona, algo surpreendente acontece: Cecília começa a apresentar sinais de que está acordando. O monitor cardíaco mostra batimentos acelerados e, logo em seguida, ela abre os olhos suavemente, olhando para Laís.

Em choque, Laís reage:

“Meu Deus… Cecília? Você tá me ouvindo? Você me ouviu? Ai, meu amor, meu amor…”

A cena promete emocionar o público e se tornar uma das mais marcantes da novela.

⚖️ Despertar muda o rumo da trama

O retorno de Cecília à consciência representa um grande obstáculo para Marco Aurélio (Alexandre Nero), que estava prestes a tomar decisões importantes a respeito da guarda de Sarita (Luara Telles), cunhada da ativista.

Com Cecília acordada e prestes a retomar suas funções, os planos de Marco Aurélio podem estar ameaçados. A expectativa agora é por um novo embate familiar, político e emocional, que promete movimentar ainda mais a trama das 21h.

Tags: #ValeTudo #Cecília #Laís #NovelaDasNove #TVGlobo #Emoção #Despertar #LorenaLima #MaeveJinkings

Vale Tudo: Sumiço de Laís e coma de Cecília mudam destino de Sarita

A novela Vale Tudo (Globo), escrita por Manuela Dias, entra em uma nova fase eletrizante com a combinação de dois eventos marcantes: o desaparecimento de Laís (Lorena Lima) e o coma de Cecília (Maeve Jinkings). As reviravoltas prometem impactar profundamente a trajetória de Sarita (Luara Telles), filha do casal.

Laís desaparece após passeio de barco

Os próximos capítulos da novela das nove revelam que Laís irá desaparecer misteriosamente após um passeio de barco. Ela acabará isolada em uma ilha deserta, sem contato com ninguém, deixando todos apreensivos quanto ao seu paradeiro. A personagem, que mantém um relacionamento com Cecília, some justamente quando a companheira está hospitalizada em estado grave.

Grave acidente coloca Cecília em coma

Enquanto Laís está desaparecida, Cecília sofre um grave acidente de carro, resultado de uma sabotagem nos freios do veículo. A tragédia acontece por volta do capítulo 70, previsto para o dia 31 de maio. Cecília, irmã de Marco Aurélio (Alexandre Nero), é internada em coma, deixando Sarita temporariamente sem os cuidados das mães.

Marco Aurélio assume a guarda de Sarita

Com Cecília em coma e Laís desaparecida, Marco Aurélio se oferece para cuidar de Sarita. Ele leva a menina para sua casa e rapidamente tenta se aproximar de Leila (Carolina Dieckmann), demonstrando interesse em adotar a sobrinha. A atitude do executivo levanta suspeitas sobre suas verdadeiras intenções, principalmente diante do momento de fragilidade da família.

Reviravoltas impactam trama central de Vale Tudo

A sequência de eventos coloca Sarita no centro da trama, e o público poderá acompanhar como a jovem lidará com o sumiço da mãe e a ausência da outra. Além disso, a tentativa de manipulação por parte de Marco Aurélio promete gerar tensão nos próximos capítulos.

O remake de Vale Tudo vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. A trama vem sendo marcada por fortes emoções, crítica social e reinterpretação de personagens icônicos da versão original, agora sob a direção artística de José Luiz Villamarim.

Tags: #ValeTudo #NovelaDaGlobo #Laís #Cecília #Sarita #MaeveJinkings #LorenaLima #LuaraTelles #ResumoValeTudo #Novelas2025

Afonso desmascara Raquel em Vale Tudo e revela segredo guardado há anos

A novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo na faixa das nove, está entrando em uma fase decisiva com a revelação de um segredo que promete abalar as estruturas dos personagens centrais da trama. Afonso Roitman (Humberto Carrão), conhecido por sua postura direta e muitas vezes considerada insuportável pelo público, finalmente descobre a verdade que Raquel (Taís Araújo) tenta esconder há tanto tempo.

A revelação vem à tona após Afonso ouvir uma conversa entre Maria de Fátima (Bella Campos) e Sardinha (Lucas Leto), onde fica claro que Raquel é, na verdade, a mãe biológica de Fátima. A descoberta provoca um verdadeiro abalo nas emoções do rapaz, que até então desconhecia esse elo familiar escondido por tantos anos.

Apesar de sua fama de impaciente e rígido, Afonso surpreende ao não condenar Raquel ou Fátima. Ele demonstra maturidade ao acolher a jovem, que se mostra abalada com o peso da verdade. Para ele, mesmo os segredos mais dolorosos precisam ser enfrentados com empatia e responsabilidade, especialmente quando envolvem vínculos familiares tão profundos.

A tensão aumenta quando Fátima revela que Sardinha está prestes a contar tudo para Solange (Alice Wegmann), o que acelera a reação de Afonso e leva à inevitável exposição do segredo de Raquel. A relação entre mãe e filha, antes marcada por dúvidas e ressentimentos, será colocada à prova à medida que a trama evolui.

Essa virada no enredo promete desencadear uma série de confrontos e mudanças nos relacionamentos dos personagens, sobretudo no núcleo de Heleninha e Maria de Fátima. A maternidade oculta de Raquel promete ser o ponto de partida para novos desdobramentos dramáticos na novela.

Com o público cada vez mais atento aos acontecimentos, Vale Tudo se consolida como uma das tramas mais impactantes da atual grade da Globo, oferecendo episódios carregados de emoção, conflitos familiares e revelações surpreendentes.

Tags: Acontece Vale Tudo, Afonso Raquel, Capítulos Vale Tudo, Globo, Novela das nove, Novelas Globo, Resumo novelas, Vale Tudo.

Chantagem Fracassada: Maria de Fátima se dá mal ao enfrentar Odete Roitman em Vale Tudo

No capítulo deste sábado (17) da novela Vale Tudo, exibida no horário nobre da Globo, os telespectadores serão presenteados com uma cena eletrizante e cheia de tensão. Maria de Fátima (Bella Campos), a ambiciosa filha de Raquel (Taís Araujo), tentará usar uma de suas estratégias manipuladoras contra ninguém menos que Odete Roitman (Débora Bloch). No entanto, o plano da vilãzinha sairá completamente pela culatra.

A situação ocorre em um encontro sofisticado entre as duas personagens. Fátima, acostumada a se beneficiar de jogadas ardilosas, tentará pressionar Odete para que ela acelere a separação entre Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão). A jovem insinua que já cumpriu sua parte ao sabotar o relacionamento de Raquel e Ivan (Renato Góes) e, agora, espera retorno. Mas sua postura será rapidamente interpretada como chantagem — algo que Odete não tolera.

Odete impõe limites e coloca Fátima contra a parede

Demonstrando todo seu poder e frieza, Odete corta a conversa com um aviso direto: “Ou você retira sua ameaça ou eu me levanto imediatamente”. A frase tem efeito imediato: Fátima, apavorada, tenta se desculpar e recua rapidamente, admitindo sua inferioridade diante da empresária. “Desculpe, dona Odete… Quem sou eu pra ameaçar a senhora?”, diz a vilã, visivelmente abalada.

Odete não perde a chance de humilhar a jovem oportunista, devolvendo com outra frase marcante: “Pois é, quem é Maria de Fátima perto de Odete Roitman?”. A cena não apenas expõe a diferença de poder entre as duas, como também mostra que Fátima ainda tem muito a aprender no perigoso jogo de manipulações em que tenta se destacar.