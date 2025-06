Cisne Negro Cia. de Dança se apresenta no Cine Santana







O Cine Santana recebe na próxima sexta-feira (27), às 20h, a Cisne Negro Cia. de Dança, que apresenta a pré-estreia do espetáculo “Que Tal o Impossível? ”, inspirado na obra de Itamar Assumpção, além de “Lampejos: Uma Degustação Visual”.

A companhia também oferece, antes da apresentação, uma oficina e uma palestra, cada uma com 30 vagas. Confira a programação abaixo.

A Cisne Negro Cia. de Dança, fundada por Hulda Bittencourt, onde foi diretora artística por 44 anos e atualmente sob a direção artística de Dany Bittencourt, é considerada uma das melhores companhias contemporâneas do país, sucesso de crítica e de público, com quase cinco décadas de existência, olhando para o futuro, sempre pronta para levar a sua inovadora dança aos quatro cantos do planeta!

Programação

16h – Oficina “Desenho do Corpo”

Jorge Garcia, coreógrafo que idealizou “Que Tal o Impossível? ”, convida os participantes a explorar os limites e possibilidades do movimento, por meio de exercícios que estimulam uma percepção ampliada do corpo e de sua relação com o espaço.

18h – Palestra sobre vida e obra de Itamar Assumpção

A palestra conta com a participação de Lara Rennó, cantora e compositora que iniciou sua carreira ao lado de Itamar, como backing vocal de sua banda.

20h – “Lampejos: Uma Degustação Visual”

Criada em 2022 por Andressa Miyazato, é uma obra que transita entre memórias, afetos e referências culturais. Com forte inspiração na dança Butoh — estilo originado no Japão —, a coreografia reflete as vivências da artista, incluindo sua passagem de sete anos pela Cisne Negro e sua trajetória internacional na Áustria. A trilha sonora é assinada pelo multi-instrumentista francês Jean-Jacques Lemêtre, também compositor de obras para o Théâtre du Soleil. Assim como acontece na coreografia, a sonoridade da montagem carrega elementos da música asiática, misturados aos sons das memórias afetivas da coreógrafa.

“Que Tal o Impossível? ”

Inspirada na música homônima de Itamar Assumpção, a obra mergulha no universo sonoro e poético do artista, combinando movimentos contemporâneos, sensibilidade e ludicidade. A montagem celebra a diversidade e a efervescência cultural de São Paulo, com cenários que remetem à vida noturna da metrópole e uma trilha vibrante que dialoga com a estética singular de Itamar.

Após a apresentação, a Cisne Negro promove uma roda de conversa de 30 minutos com o público, compartilhando detalhes do processo criativo e as inspirações que deram vida às obras.

Serviço

Cine Santana

Avenida Rua Barbosa, 2005 – Santana



