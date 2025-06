Capital registra 51,8 mm de chuvas em 24h e Defesa Civil mantém equipes de prontidão

Com um alerta vigente, João Pessoa registrou a média de 51,8 milímetros (mm) de chuvas últimas 24 horas – até as 13h20 desta segunda-feira (23). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h podendo chegar a 50 mm/dia, baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. O aviso é válido até as 10h da terça-feira (24).

O maior índice das últimas 24 horas foi registrado no Cuiá, onde choveu 55,8 mm; seguido do Grotão, com 54 mm; Cristo, com 52,8 mm e Altiplano, com 51,2 mm. Já o bairro onde menos choveu foi o Centro, que registrou 45,2 mm.

Embora não tenha registrado ocorrências graves, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec-JP) segue monitorando as barreiras, encostas e comunidades ribeirinhas com o objetivo de minimizar os transtornos e assegurar a integridade da população, principalmente das pessoas que moram nessas áreas.

O coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, disse que a Compdec-JP e os demais órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil seguem vigilantes e prontos para, em caso de necessidade, atender qualquer chamado da população, oferecendo o suporte necessário às pessoas.

“O mais importante de tudo isso é que não estamos registrando ocorrências de natureza grave e as pessoas estão podendo aproveitar o período junino. O Sistema de Proteção e Defesa Civil continua atento aos eventos, monitorando e atendendo as situações que chegam à nossa Central de Operações e primando pelo cuidado e pelo bem-estar dos pessoenses”, pontuou Kelson Chaves.

Kelson Chaves reforçou que as pessoas não devem correr riscos desnecessários e em caso de chuvas fortes devem evitar atravessar trechos alagados, evitar o uso de eletroeletrônicos ao relento, evitar o abrigo sob árvores e abandonar imediatamente locais de risco a qualquer sinal de anormalidade e a acionar a Defesa Civil

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.