Bienal do Livro tem impacto econômico de mais de meio bilhão de reais na cidade do Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Prefeitura incentiva participação de profissionais de educação no evento e anuncia ações e políticas formuladas para o ano do Rio Capital Mundial do Livro – Foto: Marco Antonio Lima/Prefeitura do Rio

A Bienal do Livro bateu o recorde de público, em 2025, e proporcionou um impacto econômico de R$ 535,4 milhões na cidade do Rio. A estimativa faz parte de um estudo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, e leva em consideração as 740 mil pessoas que foram à Bienal e os gastos do público, com ingressos, compra de livros, alimentação, transporte e hospedagem. O balanço foi apresentado durante coletiva de imprensa, no encerramento da feira literária, em que participaram o prefeito em exercício do Rio, Eduardo Cavaliere, o secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha, e o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.

“A Bienal tem o poder de mostrar que o Rio de Janeiro, mais do que continuar lendo, continua sendo lido. Nas mais variadas formas de expressão cultural e artísticas, o livro é o denominador comum que faz com que o Brasil e o mundo sigam lendo o Rio de Janeiro. O título de Capital Mundial do Livro cumpre esse papel de fazer com que a gente entenda a dimensão da nossa cidade e do nosso país na Literatura.”, disse o vice-prefeito Eduardo Cavaliere.

Durante os dez dias de evento, foram vendidos 6,8 milhões de livros. Isso representa, em média, 9,2 livros adquiridos por pessoa. Com isso, a venda de livros estimada é de R$ 215,4 milhões.

Das pessoas que estiveram na Bienal, a estimativa é de que 88% são moradores da cidade do Rio ou da Região Metropolitana e 12% são turistas nacionais. O impacto econômico calculado dos gastos dos turistas nacionais no Rio nesse período é de R$ 188 milhões. Outros gastos dos cariocas e moradores da Região Metropolitana do Rio de Janeiro na Bienal – como transporte e alimentação, por exemplo – são estimados em R$ 44,6 milhões.

Secretaria Municipal de Educação marca presença na Bienal

A Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio de Janeiro foi destaque na Bienal do Livro 2025 com um estande de 150 m² repleto de atividades educativas para estudantes, docentes e o público em geral. Ao todo, 100 convidados se apresentaram, em 100 horas de programação e 10 horas de atividades diárias.

A Secretaria de Educação levou 56 mil profissionais da educação e 30 mil alunos de todos os segmentos para visitar o maior festival de literatura do país de forma gratuita. Foram distribuídos vouchers para renovação dos acervos escolares: cada unidade da rede municipal recebeu entre R$ 1.000 e R$ 1.400 para aquisição de livros e materiais pedagógicos e renovação dos acervos literários com uma diretriz que, pelo menos, 30% desse valor fossem destinados para literatura africana, afro-brasileira e indígena.

“Uma das maiores políticas públicas de promoção de leitura na cidade são as bibliotecas e salas de leitura das escolas municipais. É ali onde a criança consegue conhecer outras narrativas e compreender que pode ser protagonista da sua própria história. A partir disso, o livro se torna janela para um mundo de descobertas”, destacou o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.

Além das escolas, cada aluno ganhou um voucher de R$ 25, e cada profissional da educação, um voucher de R$ 100. Foram mais de R$ 8,5 milhões investidos pela Secretaria para reafirmar o compromisso da Prefeitura do Rio com a promoção da leitura, inovação pedagógica, inclusão social e equidade, reforçando o título da cidade como Capital Mundial do Livro.

Novas ações no ano do Rio Capital Mundial do Livro

Ao apresentar o balanço das atividades do estande do Rio Capital Mundial do Livro, o secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha, ressaltou os 53 painéis sobre os mais variados temas relacionados à literatura e ao mercado editorial brasileiro, que contaram com a participação de escritores estrangeiros como o espanhol Jorge Carrión, a argentina Marina Berri e os portugueses Paulo Santos e Lídia Jorge.

O secretário também apresentou um pacote de ações e políticas formuladas no âmbito da escolha do Rio Capital Mundial do Livro, e aprofundadas a partir das experiências vivenciadas na Bienal do Livro.

Observa Livro

A primeira delas é a Observa Livro, uma iniciativa estratégica e permanente, que vai mapear, analisar e divulgar o impacto multifacetado do livro e da leitura na cidade do Rio de Janeiro, em suas dimensões econômica, cultural, educacional e social.

“O objetivo é posicionar o Rio de Janeiro como um centro de excelência em pesquisa e dados sobre o universo do livro e da leitura, subsidiando políticas públicas e iniciativas privadas que impulsionem o setor”, explica Lucas Padilha.

São os objetivos:

Mapeamento Econômico: Realizar pesquisas contínuas para mensurar o impacto econômico do livro, incluindo dados sobre geração de empregos, movimentação financeira de editoras, livrarias e eventos, turismo literário e o consumo de bens e serviços associados.

Análise Cultural e Educacional: Investigar os hábitos de leitura da população carioca, o acesso a acervos, a formação de leitores, o impacto de projetos de incentivo à leitura e a relação entre literacidade e desenvolvimento social.

Identificação de Tendências: Monitorar as transformações no mercado editorial, as novas tecnologias de leitura, as plataformas digitais e as tendências de consumo de conteúdo.

Subsídio para Políticas Públicas: Gerar dados e análises que sirvam de base para a criação e aprimoramento de políticas públicas eficazes no âmbito cultural, educacional e econômico.

Fomento à Pesquisa e Divulgação: Incentivar a realização de estudos acadêmicos e pesquisas de campo sobre o livro e a leitura no contexto carioca. Disseminar os resultados das pesquisas de forma acessível para a sociedade civil, o mercado editorial, gestores públicos e a comunidade acadêmica.

Prêmio João e Julia do Rio

O Prêmio Carioca de Leitura está sendo criado com o objetivo de reconhecer, valorizar e fomentar ações de promoção da leitura, do livro e da literatura em territórios cariocas, com especial atenção a iniciativas comunitárias, periféricas e de base. A premiação contempla 10 categorias literárias, cada uma delas voltada a um tipo específico de contribuição à cultura leitora da cidade. O projeto será realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), alinhando-se aos princípios de descentralização, diversidade, democratização do acesso e valorização dos saberes e práticas culturais locais. Serão concedidos 10 prêmios, no valor de R$ 15 mil, totalizando R$ 150 mil. Os prêmios serão destinados a:

Melhor Biblioteca Comunitária

Melhor Programa de Mediação de Leitura

Revelação Literária

Ações de Acessibilidade Literária

Oralidade e Musicalidade

Identidade Carioca

Inovação Digital na Promoção de Leitura

Jornalismo e Crítica Literária em Foco Local

Literatura para as Infâncias

Preservação e Patrimônio

Academia Editorial Júnior (AEJ)

Iniciativa do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), é um projeto social que promove a formação, inclusão e profissionalização de jovens talentos no mercado editorial. Com foco em diversidade, empregabilidade e inovação, a AEJ oferece uma jornada intensiva de formação prática e teórica ao longo de 6 meses, culminando com uma experiência transformadora durante os 10 dias da Bienal do Livro Rio. O encerramento do ciclo acontece na Bienal, onde os jovens participantes apresentam ao público o resultado de seu trabalho: um livro autoral desenvolvido por eles durante o projeto, além de contato direto com o público final, editores e expositores. Esse momento é essencial para a visibilidade de seus talentos e integração no mercado de trabalho. O projeto oferece bolsas, auxílio-transporte e alimentação, materiais didáticos, mentoria especializada e acompanhamento para desenvolvimento profissional, incluindo preparação curricular e orientação para entrevistas.

Bolsa de Tradução Para o Rio Capital Mundial do Livro

Oferta de bolsas de apoio à tradução de obras de autores brasileiros à editoras estrangeiras que desejam traduzir (para qualquer idioma), publicar e distribuir, no exterior, livros em formato impresso ou digital, previamente editados no Brasil em português. A vigência desse apoio permanece por um ano, ou até que as 10 bolsas, no valor máximo de R$ 10 mil sejam concedidas.

Unificação das Bibliotecas Públicas e Comunitárias do Rio de Janeiro

Um projeto inovador para unificar os sistemas de bibliotecas públicas e comunitárias da cidade, com o objetivo de criar uma rede integrada que otimize o acesso ao conhecimento e à cultura para todos os cidadãos cariocas.

O projeto consiste em desenvolver um sistema unificado de catalogação. Isso significa que todo o acervo das bibliotecas públicas e comunitárias estará consolidado em uma única base de dados, permitindo uma busca centralizada e eficiente. Além disso, será implementado um serviço de trânsito de títulos entre as bibliotecas. Caso um livro desejado não esteja disponível na biblioteca mais próxima do usuário, ele poderá ser solicitado e enviado de outra unidade da rede, ampliando significativamente a disponibilidade do acervo.