Agência Minas Gerais | Idene instala kits fotovoltaicos nos municípios de Verdelândia e Gameleiras

O Governo de Minas, por meio do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene), instalou kits fotovoltaicos nas cidades de Verdelândia e Gameleiras. Os equipamentos são compostos por placas solares que energizam os poços artesianos para o bombeamento da água até os reservatórios, de onde a água é disponibilizada às famílias para consumo, uso doméstica, cultivo das hortas e dessedentação dos animais.

Até então, os poços funcionavam com acionamento por energia elétrica, com contas mensais pagas pelos municípios. Com a instalação dos kits, ocorrida no mês passado, as prefeituras não terão mais que arcar com estes valores, uma vez que o acionamento dos poços é feito a partir da luz solar.

No ano passado, 183 famílias de quatro municípios foram beneficiadas com a instalação de dez kits. Em 2025, além de Gameleiras e Verdelândia, também foram instalados kits nas cidades de Grão Mogol e Várzea da Palma.

“O acesso à água é vital não só para o consumo próprio das pessoas, mas para a sua atividade econômica, como o cultivo de hortas e a criação de animais. Ao viabilizar o acesso à agua por meio dos poços energizados pela energia solar, o Idene contribui para o desenvolvimento econômico das famílias, o que repercute no aumento da renda e da melhoria na qualidade de vida delas”, argumenta o diretor-geral do Instituto, Henrique Oliveira Carvalho.

Alimentação saudável

Em Gameleiras, na região Nordeste de Minas, o kit com sete placas solares foi instalado no poço artesiano que fica no terreno da creche Elvira Antunes da Silveira, na comunidade de Brejo dos Mártires. No local, são atendidas 85 crianças em período integral, com três refeições diárias.

Com a economia que o município terá com o fim do pagamento da conta de energia, o valor será revertido para o plantio de uma horta comunitária na creche, de onde sairão alimentos para as refeições das crianças. “A última conta custou R$ 2,2 mil. E a prefeitura tem o custo também com a compra dos alimentos para as refeições servidas na creche. Com a horta, teremos mais essa economia”, disse José Edilson de Oliveira, chefe de gabinete da prefeitura Municipal.

Além da creche, o poço atende também a 50 famílias, incluindo produtores da agricultura familiar.

A assessora-chefe de Segurança Alimentar da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese), Joana Brant, argumenta que a criação da horta é um investimento estratégico na formação de hábitos alimentares saudáveis já na primeira infância. “Ao cultivar e colher seus próprios alimentos, as crianças tornam-se multiplicadoras de conhecimento, levando para casa práticas que podem transformar a alimentação de toda a família”, destaca.

Novo reservatório

Já em Verdelândia, no Norte de Minas, também foram instaladas sete placas solares no poço artesiano perfurado pelo Idene em 2021, na comunidade de Arapuim, que atende a 13 famílias. A diretora de Agricultura e Meio Ambiente da prefeitura municipal, Tais Rodrigues da Silva, ressalta que, além da economia para o município, as placas solares vão garantir o fornecimento ininterrupto de água para a comunidade. “A prefeitura já planeja, inclusive, a compra de um novo reservatório, de 15 mil litros, inclusive para garantir o abastecimento à noite”, diz.