Agência Minas Gerais | Governo de Minas anuncia a 4ª edição do projeto Trilhas de Futuro Educadores 

A valorização dos profissionais da educação acaba de ganhar mais um importante reforço. O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), anunciou a 4ª edição do Trilhas de Futuro Educadores, que oferece cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, gratuitamente, para servidores efetivos e estáveis da rede estadual.

Nesta edição, serão ofertadas 250 vagas para cursos de mestrado, com formações presenciais e semipresenciais realizadas por instituições de ensino superior (IES) credenciadas. O objetivo é ampliar a qualificação dos educadores e, com isso, contribuir diretamente para a melhoria da qualidade do ensino público em todo o estado. A previsão é que as inscrições para os servidores interessados nas vagas de mestrado sejam abertas no segundo semestre.

























A reabertura do edital de credenciamento nº 01/2025 foi publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais dessa terça-feira (17/6) e pode ser acessada neste link.

Desde sua criação, o Trilhas de Futuro Educadores já beneficiou mais de 9,4 mil profissionais em todo o estado, com vagas em cursos de aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, promovendo o desenvolvimento profissional contínuo e o fortalecimento da rede estadual de ensino. Até o momento, 6,2 mil servidores concluíram cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação lato e stricto sensu.

Credenciamento das instituições

O credenciamento de instituições interessadas em participar desta edição ocorrerá de 23/6 a 4/7. A documentação necessária deve ser enviada por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme detalhado no edital.

Poderão se credenciar instituições públicas ou privadas que ofertam cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado) nas seguintes áreas temáticas: Gestão de Projetos; Gestão Pública e Sociedade; Políticas Educacionais; Gestão e Avaliação da Educação Pública; Educação de Jovens e Adultos; Docência – Formação, Trabalho e Práticas Educativas; Gestão da Inovação; Educação Ambiental; Gestão Financeira Escolar e Educação Especial Inclusiva.





A professora da rede estadual e estudante do Trilhas Educadores, Josiane Ferreira



Crédito: Arquivo Pessoal





As instituições já credenciadas em edições anteriores, com documentação vigente, também poderão participar. Para isso, devem apresentar uma nova proposta técnico-pedagógica, conforme as exigências do edital.

Mais informações sobre o processo de credenciamento estão disponíveis site oficial do Trilhas de Futuro Educadores. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].

Formação com impacto internacional

Entre os exemplos de impacto do projeto está a professora de inglês Josiane Ferreira, que atualmente cursa mestrado na Faculdade Dom Helder Câmara, por meio do Trilhas de Futuro Educadores. Recentemente, ela e outros três colegas tiveram artigos aprovados para apresentação no Congresso Internacional de Direito, realizado entre os dias 28 e 30/5, na cidade de Perugia, na Itália.

























A participação foi viabilizada com apoio institucional do projeto, que garantiu o afastamento legal dos educadores. A jornada rumo à certificação inclui uma série de exigências acadêmicas, entre elas a produção científica. A aprovação de artigos em congressos internacionais representa um marco importante na trajetória de formação dos participantes.

A experiência na Itália, que reuniu especialistas de renome internacional, foi considerada um divisor de águas na formação dos educadores mineiros, ampliando horizontes acadêmicos e culturais com impacto direto na prática docente.