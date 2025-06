Secretaria de Meio Ambiente orienta a população para que evite acender fogueiras

Com a chegada das festas juninas, a Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa reforça a orientação à população para que evite acender fogueiras em frente às residências. A recomendação tem como objetivo reduzir a emissão de fumaça, que pode agravar problemas respiratórios, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas como asma, bronquite e enfisema pulmonar.

A fumaça das fogueiras é composta por partículas finas e gases que, quando inalados, irritam as vias respiratórias e podem desencadear crises respiratórias agudas. Além disso, a exposição contínua à fumaça compromete a qualidade do ar e afeta diretamente quem já enfrenta dificuldades respiratórias.

Para manter viva a tradição e, ao mesmo tempo, proteger a saúde da população, a Semam orienta que a população organize fogueiras comunitárias em locais amplos e abertos, como ruas ou praças dos bairros. Essa medida contribui para reduzir o número total de fogueiras acesas, diminuindo a concentração de fumaça no ar.

O secretário de Meio Ambiente da Capital, Welison Silveira, destacou que a fogueira é um símbolo forte da cultura nordestina durante o São João, mas que é preciso equilibrar tradição e saúde. “Ao optar por fogueiras comunitárias, conseguimos manter a celebração sem comprometer a qualidade do ar para os mais vulneráveis”, afirmou.

A Semam também reforça que, além dos impactos na saúde, o uso indiscriminado de fogueiras pode contribuir para o aumento de queimadas urbanas e acidentes domésticos. Por isso, é fundamental o uso consciente do fogo e o respeito às orientações dos órgãos públicos.

Serviço – Para dúvidas ou denúncias, a população pode entrar em contato com a Semam por meio do telefone (83) 3218-9208, que funciona exclusivamente via WhatsApp, recebendo denúncias de infrações ambientais. Podem ser enviados vídeos e fotos, com as informações sobre o local.