Público e artistas elogiam programação realizada pela Prefeitura no Parque Solon de Lucena

A segunda noite do São João Multicultural de João Pessoa, neste sábado (21), teve shows do cantor Jorge de Altinho, da cantora Mara Pavanelly, das bandas Bonde do Brasil e Rainhas da Farra. Repetindo o sucesso da abertura, o evento, realizado no Parque Solon de Lucena, pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), atraiu um grande público que, mais uma vez, enfrentou a chuva e curtiu os shows até o final. Neste domingo (22), sobem ao palco Kelly Silva, Zé Cantor, Banda Cascavel e Danieze Santiago. O evento, que começa sempre a partir das 19h, segue até a terça-feira (24), Dia de São João.

“Ficamos muito contentes, tanto eu quanto o prefeito Cícero Lucena, de poder entregar, mais uma vez, um São João de excelência na nossa cidade. É um São João forte, intenso, de qualidade artística, que consegue reunir as famílias, os moradores de João Pessoa e os turistas, no Parque Solon de Lucena, para celebrar essa tradição junina tão importante no Nordeste”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele acrescenta que, nesses quatro anos em que essa gestão da Prefeitura de João Pessoa está realizando o São João, conseguiu reavivar a chama dos festejos juninos na cidade. “Temos noites realmente encantadoras, com o público presente de forma maciça. Mesmo com a chuva, as pessoas estão aqui no Parque Solon de Lucena se divertindo, prestigiando os seus artistas”, comenta o diretor.

Esses artistas, segundo ele, são muito importantes para a tradição junina. “Todas as noites temos cantores e cantoras de alta importância para o forró nordestino e brasileiro. Jorge de Altinho fez um show de excelência, com homenagens a Antônio Barros; Mara Pavanelly se entregou ao público de maneira intensa; Bonde do Brasil lembrando novas músicas e grandes sucessos, Rainhas da Farra que conquistou um público gigante”, observou.

Marcus Alves agradeceu a todos os envolvidos. “Todos estão de parabéns, todas as equipes envolvidas, as secretarias de Comunicação, Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano, Saúde, Meio Ambiente, Guarda Civil Metropolitana, Semob, Emlur, Polícia Militar, Polícia Civil, Samu, Corpo de Bombeiros, que nos ajudam a fazer essa festa. É só gratidão”.

Público – Não importa a idade, o público de João Pessoa, de outras cidades e até outros estados faz questão de conferir as atrações do São João Multicultural. O aposentado Reinaldo Maurício da Cruz saiu do bairro da Torre e foi com a esposa só para ver os shows.

“É muito bom porque a gente se sente em segurança e à vontade para ver as apresentações dos artistas. Estava observando que tem bastante policiamento e até Samu para uma emergência. Muito bom”. Vanilda Silva da Cruz, esposa de Reinaldo, também elogiou o evento. “Eu gosto muito de assistir aos shows. O bom é que é tudo gratuito e num local acessível. Excelente”, pontuou.

A auxiliar administrativa Mariana Barbosa dos Santos foi acompanhada pela família e disse que a festa é sempre muito boa. “As bandas são de tradição e, com certeza, estão proporcionando à população felicidade e boas recordações porque só tocam clássicos”, disse.

A mãe, Maria Lúcia Barbosa da Costa, contou que não costuma participar de festas públicas, mas explicou o que a levou para o São João Multicultural. “Os eventos da Prefeitura são realizados com muita segurança e esse foi um dos primeiros atrativos para que eu viesse. Além disso, as bandas foram muito bem escolhidas, e a gente tem que prestigiar as coisas que são feitas para nós e com qualidade. O prefeito Cícero Lucena tem essa característica. Então, eu vim como uma forma de agradecer e aproveitar cada minuto”, observou.

Para o estudante Gabriel Barbosa valeu a pena sair de casa e conferir de perto a programação: “A estrutura é muito boa e os shows também. Chegamos cedo para aproveitar e não tem nada melhor do que vir em família para assistir a shows tão bons e gratuitos”.

Artistas – A banda Bonde do Brasil abriu a noite deste sábado com muita energia. Johnson Sousa, um dos integrantes do grupo, afirmou que, para ele, fazer parte do São João Multicultural de João Pessoa representa muito. “Somos da Paraíba e, para nós, é muito especial estar aqui mais um ano, nesse São João especial, recebendo a galera, mesmo debaixo de muita chuva. Foi inesquecível”, resumiu.

A cantora Mara Pavanelly foi a segunda a se apresentar. “Eu vim pronta e preparada. Estou muito feliz. É bom demais tocar aqui no Parque Solon de Lucena. Quando a gente vem para fazer um evento como esse, a gente quer tocar todo ano porque é bom demais. Sinto uma gratidão imensa. Agradeço por me chamarem novamente para estar fazendo parte dessa festa linda, maravilhosa”, afirmou.

Um dos grandes nomes do forró, que completa 45 anos de carreira este ano, o cantor Jorge de Altinho foi a terceira atração da noite. “É maravilhoso estar no São João Multicultural. É uma alegria muito grande voltar ao São João, um misto de alegria e saudade”, disse. O artista também exaltou o público: “Eu gosto da participação do povo. Quando a gente chega num show e as pessoas reconhecem aquela música e cantam com a gente, saímos do local com um sentimento de dever cumprido. Isso é fantástico”, comentou.

A última atração da noite foi a banda Rainhas da Farra. Para a vocalista Amanda Silva, voltar a João Pessoa é sempre um motivo de comemoração. “A festa está linda. Agradeço ao prefeito Cícero Lucena pelo convite. É sempre uma emoção maravilhosa cantar em João Pessoa. Fico muito feliz e honrada porque o São João de João Pessoa é especial. A Paraíba é um estado maravilhoso e tem me abraçado muito bem. E é um prazer estar dividindo esse palco com tantos artistas. Agradeço também à turma da Funjope, e espero voltar mais vezes”, declarou.

Programação – A programação segue neste domingo (22), com Kelly Silva, Zé Cantor, Banda Cascavel e Danieze Santiago. Para a segunda-feira (23), véspera de São João, estão programados shows de Antônio Marques, Nando Cordel, Osmídio Neto e Joyce Tayná.

Fechando a programação no palco principal da Lagoa, os shows no Dia de São João (24) serão de Fabrício Rodrigues, Banda Magníficos, Ranniery Gomes e Banda Encantu’s.

A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.

Integração e segurança – Assim como ocorreu durante o Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa e o Paraíba Junino, foi planejado um forte esquema de segurança. O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança e Cidadania (Semusb) com a Guarda Civil Metropolitana, além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu-JP e Corpo de Bombeiros.

A cada noite, a Polícia Militar trabalha com um grupo de 100 policiais distribuídos em patrulhas e viaturas, acompanhando toda a área do evento e imediações. Eles atuam nas modalidades a pé, motorizado, montado com a cavalaria, Força Regional, Força Tática e BPTran.

A Guarda Civil Metropolitana também destacou um efetivo de homens a pé, além de motocicletas e viaturas. O evento conta ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).