Prefeitura de João Pessoa suspende ação de vacinação no feriado junino

Devido ao ponto facultativo desta segunda-feira (23) e ao feriado de São João na terça-feira (24), a Prefeitura de João Pessoa informa que não haverá vacinação nas salas de vacina e nos pontos móveis da Capital durante esse período. As atividades serão retomadas na quarta-feira (25), com a oferta de todos os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação, além das vacinas de campanhas em andamento. Toda a população poderá se vacinar, seja para atualizar a caderneta ou receber doses pendentes.

De acordo com Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Capital, a interrupção temporária durante os festejos juninos não compromete a assistência preventiva ofertada pela rede municipal. “A interrupção da ação de vacinação nas salas de vacinas nesse período de festejo junino não prejudica a assistência preventiva, garantida pela Prefeitura de João Pessoa, considerando que esse cuidado é ofertado de segunda a sábado, das 8h às 21h”, explicou.

“A pausa é apenas nesta segunda-feira e terça-feira, mas já na quarta-feira será retomada toda a assistência com as vacinas disponíveis de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde”, completou.

Para casos de urgência – Mesmo com a suspensão das vacinas de rotina, o Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, funcionará excepcionalmente durante todo o feriadão, no período das 8h às 12h, para atender situações de urgência. No serviço, são ofertadas as vacinas antirrábica humana e dT (difteria e tétano), destinadas a pessoas expostas a acidentes com objetos perfurocortantes ou mordidas de animais — especialmente cães e gatos não vacinados, ou morcegos.

“Os serviços funcionam todos os dias para garantir essa assistência imediata de quem precisa. No caso de acidentes, os imunizantes devem ser administrados o mais rápido possível, para proteger o paciente do tétano e da raiva. Por isso, a rede municipal mantém a antitetânica e a antirrábica permanentemente disponíveis à população”, destacou Virgolino.

Vacinação Domiciliar – Para ter acesso à vacinação domiciliar, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).