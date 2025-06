Apocalipse; Daniel Mastral previu Guerra entre Irã e Israel com envolvimento dos EUA

Por MRNews



A Profecia Se Cumpre? Guerra entre Irã e Israel ganha força com envolvimento dos EUA

Nesta semana, as manchetes do mundo confirmaram o que parecia improvável para muitos: Israel e Irã entraram em confronto direto, com envolvimento estratégico dos Estados Unidos, exatamente como alertado por Daniel Mastral em suas últimas falas antes de falecer.

Em um de seus vídeos mais compartilhados nas redes, Mastral destacou que “uma grande guerra começaria entre Israel e Irã, com os Estados Unidos apoiando militarmente o cenário”, e que essa guerra seria o marco para um período de falsa paz mundial — um tipo de calmaria que enganaria as nações e as pessoas.

🌍 O cenário atual

Segundo fontes internacionais, o conflito entre Irã e Israel já extrapolou as ameaças e escalou para ações militares diretas, com o apoio declarado dos Estados Unidos a Israel. As tensões aumentaram após ataques aéreos, sanções e movimentações militares no Oriente Médio. O mundo agora observa atento, temendo uma escalada para um conflito de proporções globais.

✝️ O alerta espiritual de Mastral

Para os seguidores de Daniel Mastral, o momento atual é a confirmação das profecias que ele vinha anunciando:

“Depois dessa guerra, virá uma paz mundial enganosa. Muitos acharão que é o fim dos problemas, mas será só o começo de algo muito maior e mais sombrio.”

A frase, dita meses antes de seu falecimento, circula hoje em grupos religiosos e perfis proféticos nas redes sociais. Para eles, a atual guerra seria o “gatilho espiritual e profético” para eventos globais já mencionados nas Escrituras, principalmente nas visões apocalípticas.

🧭 Reflexão: Coincidência ou advertência?

Muitos veem as palavras de Mastral como advertências sérias , embasadas em suas vivências e leituras bíblicas.

, embasadas em suas vivências e leituras bíblicas. Outros preferem interpretar os fatos como coincidências políticas, típicas de um mundo em constante tensão.

Mas, com a guerra acontecendo agora, a previsão de Daniel Mastral ganha novo peso e chama atenção até mesmo de quem antes o ignorava.

O post do Instagram relacionado ao falecimento de Daniel Mastral, ex-satanista convertido ao cristianismo, traz informações impactantes sobre as suas últimas advertências. Aqui está um artigo detalhado sobre o conteúdo:

🕊️ Quem foi Daniel Mastral?

Daniel Mastral foi um escritor brasileiro e, durante sua juventude, esteve envolvido com o satanismo. Posteriormente, converteu-se ao cristianismo, expressando forte repúdio à sua antiga vida e dedicando-se a escrever livros e pregar sobre sua transformação espiritual.

⚠️ As advertências finais

Antes de falecer, Mastral fez várias alertas que ganharam repercussão nas redes:

Possível grande guerra envolvendo Israel, Irã e Estados Unidos. Um cenário que culminaria num período de “paz global falsa”, enganosa e temporária (instagram.com).

Sua mensagem era de urgência: segundo ele, esses eventos preparariam o mundo para um falso sentimento de segurança, mascarando intenções maiores por trás dessa ordem aparente.

🔎 Contexto e repercussão

O conteúdo do story/reel no Instagram destaca exatamente essa linha de pensamento, reiterando que as profecias de Mastral serviam como advertência espiritual sobre confrontos geopolíticos intensos. O tom enfatizava que muitos seriam pegos de surpresa ao ver uma paz ilusória após uma guerra devastadora .

